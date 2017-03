Ada Pameran Wisata "Bayu Buana Fabulous Journey" Berhadiah Mobil di Atrium Mal Puri Indah

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Akhir pekan ini, travel agent Bayu Buana akan menyelenggarakan pameran wisata bertajuk "Bayu Buana Fabulous Journey". Pameran wisata tersebut berlangsung tanggal 10-12 Maret 2017 di Atrium Mal Puri Indah, Jakarta Barat.



"Middle class di Indonesia semakin banyak dan kebutuhan mereka untuk traveling bukan second need lagi, tetapi sudah primary. Hampir setiap tahun mereka (middle class di Indonesia) melakukan liburan. Bukan hanya domestik tetapi mereka sudah bisa ke luar negeri juga. Bayu Buana ingin mendapatkan share dari tren ini," kata Presiden Direktur PT Bayu Buana Tbk. Agustinus Pake Seko di acara jumpa pers Bayu Buana Fabulous Journey, Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Selasa (7/3/2017).



Beragam penawaran seperti diskon harga paket wisata, meet and greet dengan Iron Man, serta hadiah menarik seperti doorprize ponsel dan beragam voucher tersedia di pameran wisata ini. Satu unit Toyota Calya juga disiapkan sebagai grand prize bagi pengunjung yang beruntung.



Empat booth dengan tema khusus disiapkan oleh Bayu Buana untuk melayani pengunjung pameran wisata. Tema tersebut mengangkat ikon destinasi luar negeri yakni London Bridge, (Inggris), Opera House (Australia), Hawaii dan Las Vegas (Amerika Serikat), dan Garden by The Bay (Singapura).



"Untuk destinasi internasional kami menawarkan paket wisata. Sedangkan untuk domestik kami menjual dry product yakni tiket pesawat dan reservasi hotel," kata Agus.

Pameran wisata Bayu Buana Fabulous Journey menargetkan 2.000 pengunjung melakukan transaksi, dengan nilai Rp 18 miliar untuk tiga hari pameran digelar. (Kompas.Com)