Ada Ancaman Teror Bom di Pesawat, GM Bandara Ngurah Rai: “Dampaknya Luar Biasa,”

POS KUPANG.COM, DENPASAR - GM Bandara Ngurah Rai Yanus Suprayogi membenarkan adanya ancaman teror bom yang dilakukan oleh penumpang pesawat Lion Air.

Namun, ancaman itu hanya gurauan semata. Dampak dari hal itu, cukup luar biasa karena semua penumpang dan krew di pesawat diperiksa intensif di Bandara Internasional Ngurah Rai hingga malam ini.





"Dampaknya luar biasa. Kami masih melakukan pemeriksaan di Bandara. Pesawat dan penumpang, semua tidak terkecuali kami periksa," kata Yanus kepada Tribun Bali, Rabu (8/3/2017).

Informasi yang dihimpun Tribun Bali, bahwa kejadian ini sekitar 8 Maret 2017 pukul18.05 Wita. Pesawat

Lion Air JT 105 Jurusan Denpasar- Jakarta take off. Dalam penerbangan krew menerima laporan dr penumpang WNA Philipina bahwa ada penumpang WNA Arab mengatakan "PESAWAT AKAN MELEDAK SETELAH TAKE OFF ".

Kemudian, krew pesawat melapor ke pilot dan pilot sesuai SOP mendarat kembali ke Bandara Ngurah Rai sekitar pukul 19.00 WITA.

"Orang lokal atau internasional sedang kami dalami. Tapi intinya peristiwa ini dampaknya luar biasa. Kami meminta supaya semua penumpang (Internasional atau Domestik) supaya jangan bergurau," tegasnya.

Disinggung mengenai apakah WN Arab dan saksi-saksi sekarang sedang di tangani pihak keamanan bandara di Lanud Ngurah Rai termasuk Keterangan awal bahwa kata-kata tersebut hanya bahan candaan, Yanus membenarkan ancaman itu hanya candaan.

Tapi menyangkut apakah WN Arab, ia mengaku belum mengetahui detil pastinya.

"Itu masih kami dalami, lokal apa tidak lokal. Yang pasti pesawatnya memang akan ke Jakarta," ucapnya. (TRIBUNBALI).