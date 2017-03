20-an Warga Desa Lifuleo Kembangan Souvenir Berbahan Lokal

TNC dan APPeK menggelar Diskusi Terbatas dengan media cetak, online dan elektronik di In & Out Restoran, Rabu (8/3/2017).

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Wakil Koordinator Umum Bengkel APPeK NTT, Tarsianus Tani, pada Diskusi Terbatas Best Practice Wisata Bahari Inisiatif Warga, di In & Out Restoran, Rabu (8/3/2017), mengatakan di Lokasi Wisata Lifuleo ada sekitar 20 orang warga desa yang mengembangkan berbagai souvenir yang berasal bahan local, seperti topi, keranjang, tutupan saji makanan yang siap dipasarkan di lokasi wisata.

Selain itu, menu makanan yang berbahan local dari rumput laut, kacang-kacangan, gula air juga secara kreatif dihasilkan oleh sekitar 20-an ibu-ibu untuk dijajakanpada lokasi wisata.

"Begitu pun sebagian nelayan juga mulai mendapatkan manfaat dari berkembangnya wisata Oesina. Kunjungan wisatawan yang rata-rata mencapai 200 orang terutama pada Sabtu dan Minggu ini menjadi pasar tersendiri bagi para nelayan dalam menjual berbagai hasil tangkapannya," tuturnya.*