Selama Berada di Jakarta Raja Salman Menginap di Hotel Raffles, Berapa Harga Kamarnya ?

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud menginap di Hotel Raffles selama berada di Jakarta pada tanggal 1-3 Maret 2017.

Tentunya kamar terbaik telah disiapkan untuk kenyamanan sang raja selama menunaikan tugas kenegaraan di Jakarta. Biasanya tamu VVIP akan menginap di tipe kamar terbaik. Di hotel bintang lima, tipe kamar terbaik itu disebut sebagai tipe presidential suite.

"Nama presidential suite kita (Hotel Raffles), Raffles Suite. Maaf, soal harga kita nggak pernah boleh share karena harga kami confidential," kata Monica Agusta, Marketing Communication Executive Raffles Jakarta saat dihubungi KompasTravel, Sabtu (4/3/2017).

Dari situs resmi Hotel Raflles Jakarta, kamar Raffles Suite memiliki luas 390 meter persegi. Hotel Raffles mengklaim ruang ini sebagai 'one of the largest' alias salah satu suite terbesar di Jakarta. Dari atas kamar Raffles Suite akan tampak pemandangan kota Jakarta.

Fasilitas yang disediakan di kamar Raffles Suite ini sangat mewah. Dilengkapi dua kamar tidur, memiliki ruang olahraga, ruang spa, ruang steam pribadi, dan grand piano sendiri.

Fasilitas lain yang istimewa dari Raffles Suite adalah butler alias pelayan pribadi yang dapat membantu meringankan pekerjaan para tamu, termasuk untuk mengeluarkan dan membereskan barang bawaan.

Dengan fasilitas dan pelayanan maksimal, tentunya ada harga tinggi yang harus dibayar. Lewat pantauan KompasTravel di situs resmi Hotel Rafles, bagian pemesanan, kamar Raffles Suite dihargai mulai Rp 150.000.000 untuk satu malam.(Kompas.Com)