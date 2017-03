VIDEO: Tingkat Ekspor NTT Menurun

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Ekspor Provinsi NTT pada Juanri 2017 senilai US$ 1.843.368 dengan volume seebsar 7.462,40 ton mengalami penurunan sebesar 21,39 pesen dari ekspor Desember 2016, US$ 2.344.956.

Nilai ekspor tersebut terdiri dari ekspor migas US$ 241.418 dan ekspor non migas, US$ 1.601.950.

Kepala BPS NTT, Ny Maritje Pattiwaellapia, ketika menggelar Jumpa Pers Bulanan terkait Inflasi, di Aula Kantor BPS NTT, Rabu (1/3/2017), menyampaikan kelompok komoditas yang mengalami penurunan ekspor yaitu kendaraan dan bagiannya Desember 2016, US $319.285 turun menjadi US $ 260.183 pada Januari 2017.

Bahan bakar mineral dari ekspor US $ 424.415 turun menjadi US $ 241.498, perabot, penerangan rumah, US $ 228.583 menjadi US $ 189.334, minuman dari US $ 125.186 menjadi US $ 108.066. Dengan negara tujuan ekspor yaitu Timor Lesta.

Komoditas terbesar yang diekspor dan mengalami kenaikan dari Desember 2016 hingga Januari 2017 yaitu kelompok garam, belerang dan kapur senilai US $ 315.291.

Sedangkan, kata Ny Maritje, impor NTT pada Januari 2017 senilai US $ 12.032.350 dengan volume 30.082,87 ton dan komoditas utama impor bahan bakar mineral yang didatangkan dari Singapura US $ 11.984.202. Negara asal impor adalah Singapura dan Timor Leste.

"Jika membandingkan kumulatf nilai ekspor ebesar US $ 1.843.368 terhadap kumulatif nilai impor sebesar US $ 12.032.350, maka pada 2017 terdapat defisit sebesar US $ 10.188.982," tuturnya.

Ia juga menjelaskan mengenai Perkembangan TIngkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang dan Angkutan Udara Januari 2017.

TPK Hotel berbintang di NTT pada Januari 2017, sebesar 35,36 persen turun 20,10 poin dibanding TPK Desember 2016 sebesar 55,46 persen. Jumlah tamu menginap pada hotel bintang bulan Januari 2017 sejumlah 17.191 orang dnegan rincian 15.902 orang tamu nusantara dan 1.289 orang tamu mancanegara.

"Rata-rata lama tamu menginap di hotel berbintang pada Januari 2017 selama 1, 80 hari. Rata-rata lama tamu nusantara menginap selama 1,73 hari dan rata-rata lama tamu mancanegara menginap selama 2,56 hari," jelasnya.

Selain itu jumlah penumpang angkutan udara yang tiba di NTT pada Januari 2017 sejumlah 133.922 oarng, sedangkan penumpang yang berangkat sejumlah 130.744 orang.*