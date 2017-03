VIDEO: Ini Penjelasan PLN Kupang, Tarif Listrik 900 VA Nonsubsidi Sama dengan 1300 VA

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Pelanggan PLN yang mendapatkan tarif subsidi 900 VA didasari oleh data base TNP2K. Secara bertahap sampai Mei tarif listrik 900 VA non subsidi akan sama dengan tarif adjusment.

Manager Area PLN Kupang, Elpis Sinambela, ketika ditemui Pos Kupang, di kantor tersebut, Jumat (3/3/2017), mengatakan pelanggan 900 VA non subsidi akan tetap dengan daya yang sama, tetapi rupiah per KwH masuk dalam tarif adjusment.

"Kenaikan tahap pertama sudah dimulai sejak Januari-Februari. Tahap kedua Maret dan April. Setelah itu pada Mei sudah diterapkan tarif adjusment," tuturnya, didampingi

Asisten Manager Pelayanan dan Administrasi, Wawang Wiratama.

Lanjutnya, sesuai dengan Permen 29 tahun 2006, pada Januari Februari tarif listrik non subsidi Rp 792 per KwH, naik pada Maret-April Rp 1.034 per KwH dan pada Mei akan sama dengan tarif adjusment yaitu Rp 1.352 per KwH.

"Saat ini sudah pra bayar, selama ini beli Rp 100.000, KwH-nya akan berkurang sesuai dengan tarif tadi. Non subsidi tarif adjusment sama dengan 1300 VA. Ini aakan berubah setiap tiga bulan sekali yang disesuaikan dengan kenaikan inflasi, kurs dan minyak mentah," katanya.

Ketika disinggung mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan PLN untuk memberikan pemahaman kepada pelanggan, kata Elpis, sejak Januari PLN sudah ikut membantu mensosialisasikan mengenai tarif subsidi dan nonsubsidi. Poster sudah ditempelkan di tingkat kecamatan dan kelurahan serta fasilitas publik yang ramai dikunjungi orang.

"Upaya untuk mensosialisasilannya, termasuk juga mekanisme bila ada pengaduan. Misalnya pelanggan merasa tidak mampu tapi tidak masuk dalam daftar itu, bisa melakukan pengaduan dengan alur mulai dari kelurahan. Pengaduan melalui kelurahan sampai ke Posko Pengaduan TNP2K bukan ke PLN. Semua ada alurnya. Pihak PLN sudah memadankan data dari TNP2K dan PLN," jelasnya.

Jika pengaduan pelanggan sudah diakomodir di TNP2K maka PLN akan menggantikan tarif listrik pelanggan dari nonsubsidi menjadi subsidi.

Saat ini PLN sudah bisa melayani permintaan 900 VA nonsubsidi. Tapi perlu diketahui bawah tarid adjusment 900 VA sama dengan 1300 VA.*