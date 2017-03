Masa Prapaskah dan Tobat Korupsi

Oleh Fransiskus Sabar

Penghuni TOR Ritapiret, Maumere

POS KUPANG.COM - Data yang dikeluarkan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan dari 482 kasus tindak pidana korupsi 2016, tercatat 1.101 tersangka terlibat, yang hampir separuhnya atau 515 orang tersangka/terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Temuan ICW menunjukkan sepanjang 2016 ada 219 kasus tindak pidana korupsi terjadi di pemerintahan kabupaten, dengan total kerugian mencapai Rp 478 miliar. Pemerintah kota berada diurutan kedua terbesar, yakni 73 kasus, dan kerugian negara mencapai Rp 247 miliar. Lalu, tindak korupsi di badan daerah tercatat 20 kasus dengan total kerugian Rp 20 miliar (Kompas 20/02/2017). Sampai pada titik ini, Wana Alamsyah sebagai anggota Divisi Investigasi ICW menyimpulkan bahwa jumlah kasus korupsi terbanyak berada di level pemerintahan kabupaten/kota yang terkait dengan penguasa ditingkat pemerintah itu.

Melihat data kasus korupsi yang menggurita pada birokrasi pemerintah daerah (kabupaten/kota) di atas, rupa-rupanya korupsi sudah menjelma menjadi semacam sindrom kronis penyebab ganda kemiskinan rakyat sekaligus sebagai suatu proses pembusukan peradaban. Dan, bukan problem dini jika kita langsung mengklaim bahwa korupsi merupakan penyebab utama munculnya kemiskinan dan robohnya sistem demokrasi sebagai simbol tatanan hidup bersama untuk mewujudkan kehendak umum atau bonum commune (Rosseau, 1712-1728).

Kemiskinan NTT

Bertenggernya NTT pada posisi ketiga provinsi termiskin setelah Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan suatu pukulan telak sekaligus beban yang mengiris hati bagi masyarakat NTT secara masif. Realitas memalukan ini tidak terlepas dari masalah korupsi yang sudah mengguritadan mewabah sejak lama pada tubuh birokrasi daerah ini.

Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector (2003), dalam buku Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature menjelaskan, landasan teoretis yang kuat soal korelasi korupsi dan kemiskinan. Korupsi memang tidak langsung menghasilkan kemiskinan. Namun, korupsi berkonsekuensi langsung terhadap faktor-faktor tata kelola pemerintahan dan perekonomian yang pada akhirnya melahirkan kemiskinan. Dari sketsa pemikiran Eric Chetwyn dkk itu dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan penyebab utama hadirnya kemiskinan di daerah NTT.

Masalah kemiskinan yang disebabkan korupsi ini juga memberi dampak yang sangat parah bagi masyarakat akar rumput, banyak rakyat yang putus sekolah karena alasan biaya, kebutuhan krusial seperti listrik untuk penerangan, air dan jalan aspal serta kebutuhan lain yang penting dan mendukung kehidupan rakyat dicopot oleh segelintir elit politik yang korup. Sehingga tidak salah Edgardo Buscaglia dan Jan Van Dik dalam buku Controlling Organiez Crime and Corruption In The Public Sector (2003), melukiskan secara sarkastik bahwa korupsi (koruptor) berhasil mengunci energi politik untuk kemakmuran sosial di titik ketidakberdayaan dan legitimasi demokratik kekuatan politik untuk melayani rakyak mengalami kerusakan absolut akibat egoisme politik kekuasaan.

Masa Prapaskah dan Tobat Korupsi

Masa prapaskah merupakan momen atau masa yang istimewa untuk bertobat, bermatiraga serta melakukan karya belas kasih sebagai persiapan menyambut perayaan paskah. Masa prapaskah dimulai oleh perayaan Rabu Abu, hal ini mau menjelaskan dua hal yaitu menyadarkan manusia bahwa pada hakikatnya manusia itu sendiri berasal dari abu tanah belaka dan akan berakhir menjadi abu, dan momen yang sama pula mau mengajak kita untuk bertobat dan bermatiraga sebab kerajaan Allah sudah dekat.

Masa prapaskah dalam konteks korupsi khususnya bagi segelintir elit politik yang korup merupakan suatu momen emas untuk bertobat, membersihkan diri dari segala ketamakan dan egosentrisme hidup yang berlebihan. Masa prapaskah kiranya menjadi titik start bagi para rentenir politik untuk memperbaharui diri menuju era yang bebas korupsi dan secara konsekuen mewartakan karya belas kasih kepada masyarakat akar rumput yang miskin dan menderita.

Tobat korupsi selanjutnya harus dipandang sebagai langkah solutif sekaligus komitmen bagi para pemimpin setiap daerah kabupaten/kota di NTT, kususnya pemimpin baru di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, dan Walikota Kupang untuk memberantas masalah korupsi yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat akar rumput. Tobat korupsi juga harus dilihat sebagai kunci untuk membuka babak kepemimpinan yang baru, yang bersih dan bebas dari praktik korupsi dan sikap egoisme yang akut.

Akhirnya masa prapaskah dan tobat korupsi kiranya menjadi kekuatan sekaligus jurus baru bagi para pemimpin untuk mengkolaps sendi-sendi korupsi yang merajalela dalam birokrasi. Tobat korupsi harus menjadi komitmen untuk menjalani kekuasaan selama lima tahun ke depan dengan sepenuh hati serta mengorientasikan masyarakat akar rumput yang miskin, tanpa memperlakukan kekuasaan pada pengakumulasian profit yang menguntungkan beberapa kelompok orang saja (Bernhard-Hanri Levi,2009). *