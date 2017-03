Baldwin Membukukan Acara Parodi Presiden Trump

POS KUPANG.COM, JAKARTA - Aktor Alec Baldwin membukukan acara parodi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam program televisi "Saturday Night Live" menjadi memoar satir Gedung Putih yang akan diterbitkan tahun ini, kata sang penerbit buku Penguin Press seperti dikutip Reuters.

Parodi politik berjudul "You Can't Spell America Without Me: The Really Tremendous Inside Story of My Fantastic First Year As President" yang ditulis Baldwin dan novelis Kurt Andersen ini akan masuk toko buku pada 7 November nanti, kata Penguin.

Peringkat dan penonton acara lawak satir "Saturday Night Live" dari NBC itu meningkat tajam sejak Baldwin tampil menirukan Trump dengan serangkaian olok-olok terhadap sang miliarder yang menjadi presiden itu.

Parodi di mana Baldwin menggambarkan Trump sebagai pemimpin bersumbu pendek, egoistis dan pecandu Twitter itu telah membuat uring-uringan sang presiden.

Trump mengkritik program acara NBC itu dengan menyebutnya sama sekali tak mendidik dan pembunuh karakter.

"Dia terpilih karena dia menjadi calon presiden yang paling terus terang dalam sejarah, orang yang selalu berani mengatakan kebenaran sejati tentang kelemahan orang lain, selain juga kehebatan dirinya," kata Penguin penuh sindiran kepada Trump saat mengumumkan memoar parodi itu.

"Kini keterusterangan yang menyegarkan itu diterapkan dalam masanya sebagai pemimpin dunia bebas."

Pengumuman ini disampaikan hanya sehari setelah perusahaan induk penerbitan ini, Penguin Random House, akan segera menerbitkan dua buku karangan mantan presiden Barack Obama dan mantan ibu negara Michelle Obama.

Waktu penerbitan dua buku itu belum ditentukan namun Financial Times melaporkan bahwa lelang untuk hak cipta kedua buku ini akan mencapai 60 juta dolar AS, demikian Reuters. (ant)