Amati dengan Cermat Foto SBY Jabat Tangan Raja Salman, Netizen Terganggu pada Hal Sepele Ini

TRIBUNWOW.COM, JAKARTA - Postingan Ani Yudhoyono soal foto Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jabat tangan Raja Salman masih bikin heboh. Gara-garanya hal ini, Jumat (3/3/2017).

Ani melalui akun Instagram yang terverifikasi posting foto suaminya, Presiden RI ke-6 saat berjabat tangan dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud, Kamis (2/3/2017).

"Menyapa YM Raja Salman dari Arab Saudi di Gedung DPR/MPR RI, 2 Maret 2017."

"SBY greets HM King Salman from Saudi Arabia at the DPR/MPR RI Building, 2 March 2017."

Demikian keterangan yang ditulis Ani dalam foto yang diposting di Instagram.

Sejak kemarin foto ini jadi viral dan panen komentar.

Sebagian besar komentar berisi pujian dan rasa kangen.

Ratusan akun Instagram menyampaikan kalau mereka merasa saat SBY jabat tangan Raja Salman, SBY masih jabat presiden.

Rata-rata netter menilai SBY sangat gagah ketika jabat tangan Raja Arab Saudi.

Beberapa menyayangkan kenapa kedatangan Raja Arab tidak saat SBY menjabat jadi presiden.