Raja Salman Boyong Kursi Seharga Rp 17 Miliar Saat Liburan ke Bali

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Selain mengunjungi Istana Bogor, Masjid Istiqlal dan Gedung DPR Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud juga akan pergi berlibur ke Bali.

Untuk berlibur ke Bali Raja Salman membawa serta barang-barang pribadinya seperti televisi berukuran 80 inci untuk diletakkan di kamar tempatnya menginap selama di Bali 4 hingga 9 Maret 2017 mendatang.

Tidak hanya televisi berukuran raksasa, Raja Salman juga membawa serta kursi pribadinya yang ditaksir harganya Rp 17 miliar.

"Untuk tangga pribadi dan mobilnya iya sudah tiba di Bali. Termasuk juga saya dapat info Raja Salman juga membawa langsung kursi pribadinya senilai Rp 17 miliar serta televisi 80 inci,"ujar Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies, I Ketut Ardana.

Untuk mengangkut logistik termasuk barang-barang pribadi milik Raja Salman, pihak Arab Saudi menyewa 45 truk yang ada di Bali.

Ardana juga menjelaskan bahwa pemerintah provinsi Bali harus pula menyiapkan beberapa orang pemandu wisata yang fasih berbahasa Arab.

"Tentu harus ada peningkatan kualitas, khususnya kualitas SDM dalam hal ini guide berbahasa Arab. Mengingat selama ini nyaris tidak ada guide itu di Bali. Tentu pemerintah dan industri serta asosiasi harus bahu membahu dalam hal ini," katanya.

Selama ini komunikasi turis timur tengah dengan travel agent di Bali, rata-rata masih menggunakan Bahasa Inggris. Sehingga ia berharap ke depannya, akan semakin banyak muncul guide yang mampu berbahasa Arab di Bali.

Kedatangan Raja Salman ke Bali lanjutnya peluang besar untuk meningkatkan kunjungan turis Arab Saudi, bahkan seluruh wilayah timur tengah (middle east) ke Bali.

"Ini kesempatan baik bagi Bali untuk semakin terkenal di kancah internasional. Apalagi setelah 47 tahun absen, sekarang datang lagi dengan 1.500 rombongan, tentu menjadi perhatian dunia," kata Ardana.