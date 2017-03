Mahasiswa CHMK Diajak Bermimpi Jadi TKI di Jepang. Ini Kenyataannya Sekarang

Laporan wartawan Pos Kupang, Apolonia Matilde Dhiu

POS KUPANG. COM, KUPANG - Pemerintah memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada anak-anak Nusa Tenggara Timur yang berpotensi bekerja di sector formal di Jepang.

Kepala Seksi Kerja Sama Sektoral Direktorat Penempatan Pelayanan Pemerintah, BNP2TKI, Sheny Fithriani, S.Kom, menyampaikan hal ini di Stikes CHMK Kupang, Kamis (2/3/2017).

Ia hadir di sana untuk berbicara pada kegiatan Penyelenggaraan Informasi Program Antar Pemerintah ( G to G) ke Jepang TKI Nurse dan Careworker Tahun Penempatan Sosialisasi

Kegiatan diikuti para mahasiswa Stikes CHMK di Aula kampus tersebut.

Hadir Ketua Stikes CHMK, dr. Jefry Jap, Wakil Ketua Stikes CHMK, Vinsen Making, S.KM, pengurus Yayasan Bina Husana Mandiri, Beny Ndoenboy.

Sheny mengatakan, anak NTT termasuk para mahasiswa Stikes Citra CHMK harus memiliki mimpi yang besar untuk bekerja di luar negeri.

Ia mengatakan, BNP2TKI memiliki program penempatan pelayanan pemerintah yakni Go to Go (G to G) dengan pemerintah Jepang yang mengirim ribuan orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) setiap tahunya.

Ia berterima kasih karena sejauh ini sudah ada empat orang dari Stikes CHMK Kupang yang bekerja di Jepang, dan semuanya adalah tenaga nurse (perawat). (*)