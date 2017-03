Bunga Dana Bergulir Hanya 0,3 Persen Per bulan

BIMTEK--Kegiatan Bimtek Walk in Assessment LPDB KUMKM. Gambar diambil, Kamis (2/3/2017)

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS KUPANG.COM, KUPANG--Dana bergulir yang disalurkan tahun ini masih terbatas yaitu Rp 1,5 triliun yang akan diserahkan kepada masyarakat dengan bunga untuk sektor simpan pinjam 0,3 persen per bulan.

"Bunga yang begini kecil kalau digunakan dengan benar tidak mungkin masyarakat tidak tumbuh. Manfaatkanlah uang dengan tepat. Agar pertumbuhan NTT bisa lebih tinggi dari rata -rata nasional. Sedangkan sektor rill dengan bunga 4,5 per tahun menurun jatun pada 2,5 persen per tahun, menjadi 0,2 persen per bulan," ungkap Direktur Utama LPDB KUMKM, Kemas Danial.

Ia mengatakan itu, pada kegiatan Bimbingan Teknis Walk in Assessment, di Ballroom Swiss-Belinn Kristal Hotel, Kamis (2/3/2017).

Menurut Kemas, LPDB seperti gula yang disembunyikan tapi semut akan terus datang. Tidak usah dipromosikan, dari mulut ke mulut saja sudah banyak sekali yang datang. Ada sekitar 30-an ribu proposal yang antri.

Ditambahkannya, dana Bergulir harus dikembalikan. Jika tidak akan berhadapan dengan hukum.

Ia menyampaikan LPDB mempunyai hubungan yang cukup strategis dengan Komisi III dalam perlindungan hukum. Karena dana bergulir adalah dana pemerintah yang harus mengalir kepada masyarakat.

Hari ini LPDB hadir di tengah-tengah masyarakat NTT dengan membawakan dana untuk digulirkan kepada masyarakat NTT. Uang yang digulirkan harus dimanfaatkan usaha kecil untuk dikembangkan. "Manfaatkanlah betul kesempatan ini. Karena tidak semua provinsi mendapatkan informasi ini. Kami Ingin membangun daerah ini sesuai dengan instruksi dari Presiden," katanya.