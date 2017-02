Bila Anda Rambutnya Panjang, Sampo "Two in One" Tak Berikan Perawatan Terbaik

POS KUPANG.COM -- Ritual pagi yang sibuk membuat Anda memilih rangkaian mandi dan membersihkan tubuh yang praktis untuk menghemat waktu.

Anda pun mengaplikasikan sampo two in one (sampo dan kondisioner) untuk mencuci rambut dalam satu tahapan.

Sayang sekali cara tersebut bisa jadi tidak memberikan rambut akan kebutuhan nutrisi dan perawatan terbaik.

Menurut Loran Cairns, pendiri dan direktur kreatif untuk Fox & Jane, sampo two in one memang terdengar sebagai teori yang efektif dalam mencuci rambut, tetapi beda cerita jika Anda memiliki rambut panjang.

"Rambut panjang dan tebal membutuhkan produk pencuci rambut yang solid. Jadi, Anda tetap harus mengaplikasikan kondisioner dan sampo dalam waktu yang berbeda," jelas Cairns.

Rambut panjang, kata Cairns, sangat membutuhkan kondisioner untuk memberikan kelembaban dan nutrisi lebih banyak ketimbang rambut pendek.

"Kebiasan mencuci rambut panjang dengan sampo two in one hanya menyebabkan helai rambut kering dan kusam," pungkasnya.