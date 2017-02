VIDEO: Suzuki New Carry Pick Up Lebih Fresh

POS KUPANG/YENI RAHMAWATI TOHRI

SERAHKAN HADIAH--GM PT SBM Dealer Mobil Suzuki, Fredy Prijatna menyerahkan hadiah langsung kepada konsumen yang indent mobil malam itu, Jumat (24/2/2017).

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Coordinator Suzuki Trainer, Pier Pello tampil untuk memberikan penjelasan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada Suzuki New Carry Pick Up. Mulai dari warnanya yang baru dengan tampilan lebih fresh dan fashionable.

Mesin mobil masih sama dengan mobil sebelumnya tidak ada perubahan, hanya ada beberapa perubahan agar mobin terlihat lebih bagus. Warna kursi yang berbeda, pegangan untuk mempermudah sopir masuk ke dalam mobil, perlindungan bumper, gril yang lebih elegan dan perubahan-perubahan lainnya.

"Tentunya perubahan yang terjadi pada mobil Suzuki New Carry Pick Up ini, bukan kemauan dari Suzuki sendiri melainkan memenuhi keinginan konsumen. Konsumen telah memberikan masukan kepada konsumen dan inilah hasil dari perubahan yang terjadi pada New Carry Pick Up," jelas Pier.

Ia menjelaskan konsumen yang telah membeli mobil akan terus mendapatkan pelayanan dengan Service Car. Bagi konsumen Suzuki yang mengalami kerusakan mobil bisa menghubungi nomor telepon 03880 823450 untuk menyampaikan keluhan kerusakan. Petugas akan mendatangi rumah konsumen untuk melakukan pemeriksaan di tempat. Jika mengalami kerusakan berat maka akan dibawa ke bengkel Suzuki. Service Car tidak hanya berlaku di Kupang tapi menjangkau seluruh NTT.

"Di nomor telepon tersebut konsumen juga bisa melakulan booking service. Bagi konsumen yang tak ingin mengantri bisa melakukan booking service dan sudah ada sebelum jam booking berlangsung. Konsumen juga dapat menikmati jasa service gratis hingga jarak 50.000 kilometer tanpa batas waktu. Meskipun mobil sudah 10 tahun tapi jarak belum mencapai 50.000 kilometer, maka bisa terus memanfaatkan layanan service gratis," tambahnya. (*)