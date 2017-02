VIDEO: 26 Mobil Suzuki Langsung Ter-Indent

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS KUPANG.COM, KUPANG PK -- 26 unit mobil Suzuki akhirnya ter-indent,pada acara Showroom Event yang digelar PT Surya Batara Mahkota Suzuki Mobil, di Phoenix Restaurant, Jumat (24/2/2017).

Penawaran yang menaril dengan dp murah, bunga ringan dan tanda jadi yang terjangkau membuat konsumen yang hadir tak menunggu lama lagi untul mempertimbangkan membeli mobil Suzuki.

Sebagaimana disaksikan Pos Kupang, Master of Ceremony, Raka begitu cepat menghantar konsumen yang melakukan tanda jadi untuk maju ke depan.

11 pembeli pertama yang didominasi dengan pembelian mobil Suzuki New Carry Pick Up ini, langsung diberikan hadiah oleh General Manager PT SBM, Fredy Prijatna, didampingi Manager PT SBM Theo Parera. Event yang terkesan lebih santai dengan berbagai hiburan membuat para konsumen menikmatinya hingga para sales berhasil meraih angka 26 unit mobil yang di-indent malam itu. Semua konsumen mendapatkan hadiah langsung, di luar hadiah undian satu unit motor.

Manager PT SBM, Theo Parera, pada Event tersebut, menyampaikan event yang digelar kali ini lebih santai. Konsumen yang datang bisa mengobrol dengan para sales sambil menikmati jamuan makan malan. Konsumen juga bisa bernyanyi untuk menghibur konsumen yang lainnya.

"Acara malam ini sebenarnya adalah program lanjutan dari peluncuran Suzuki New Carry Pick Up yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Hanya malam ini kami tawarkan program yang sangat menarik dengan dp dan bunga murah terutama untuk mobil New Carry Pick-Up. Program ini tidak berlaku di hari-hari yang lain. Konsumen yang diundang kalau punya minat silahkan membeli produk Suzuki," tuturnya.

Theo mengatakan Suzuki Pick Up sudah sangat lama beraspal di NTT. Terutama di kota Kupang 80 persen mobil pick up didominasi oleh mobil Suzuki. Suzuki Carry Pick Up sudah terbukti sangat tangguh untuk menjangkau medan-medan yang sulit ditempuh angkutan kota atau bis. Mobil ini sangat cocok dipakai untuk menjalankan usaha.

Kata Theo Suzuki Pick Up juga memiliki daya tampung yang lebih banyak. Konsumen bisa melakukan pembelian kredit melalui Suzuki Finance, Indomobil Finance, MPM Mandiri, dan Tunas Finance. "Leasing-leasing ini bisa membantu apabila konsumen ingin melakukan pembelian secara kredit. Tapi ingin membeli tunai juga dilayani. Sejauh ini penjualan pick up di NTT, khususnya kota kupang sangat tinggi," ujarnya.

Acara pada malam hari ini lebih mendekatkan pelayanan kepada para customer dan pencinta suzuki yang dimanjakan dengan berbagai doorprize dan grandprize.

Leasing PT Indomobil Finance saat itu juga langsung menawarkan dp 20 persen untuk Suzuki Carry Pick Up dengan bunga yang sangat minim. Penawaran tersebut menambah minat para konsumen untuk membeli mobil.(*)