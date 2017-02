Nurwedi Tjahjono: Mari Perangi Korupsi

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Keberhasilan pembangunan zona integritas menuju WBK/ WBBM sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas individu, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana individu tersebut berada dan melakukan aktivitasnya.

Kepala KPPN Kupang, Nurwedi Tjahjono, pada acara Pencanangan Zona Integritas, di Sotis Hotel menyampaikan Kementerian Keuangan untuk Indonesia Tangguh. Kembali menegaskan kebulatan tekad untuk bersama mengajak seluruh elemen bangsa pada umumnya dan jajaran Kementerian Keuangan pada khususnya untuk bersama-sama memerangi dan memberantas korupsi menuju Indonesia Tangguh.

Upaya mereformasi layanan kepada seluruh mitra kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, lanjutnya telah dimulai kurang lebih dari 12 tahun yang lalu seiring dengan Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara yang ditandai dengan lahirnya 3 paket undang-undang, yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Ia mengatakan adanya 3 paket UU Keuangan Negara tersebut menjadi dasar dari berbagai upaya reformasi manajemen keuangan dalam pelaksanaan APBN sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan Keuangan Negara. Pelaksanaan fungsi Perbendaharaan yang meliputi perencanaan kas yang baik, penatausahaan penerimaan Negara, pencairan belanja pemerintah, serta pelaksanaan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan akuntabel. Sangatlah penting untuk dilakukan mengingat sumber daya keuangan Negara yang terbatas memerlukan adanya pengelolaan yang prudent, kredibel, transparan dan akuntabel.*