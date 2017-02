Menyemai Persatuan, Mensyukuri Perbedaan

Oleh: Maria Goreti Ana Kaka

Mahasiswi Ilmu Komunikasi -Undana

EMPAT bulan yang lalu, tepatnya pada 18-30 Oktober 2016, saya mengikuti sebuah acara yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yaitu Anticorruption Youth Camp. Kegiatan ini bertempat di Pulau Sabang, sebuah pulau di ujung Barat Indonesia. Saya menjadi perwakilan Provinsi NTT. Saya menempuh perjalanan sekitar 10 jam dari Kupang ke Banda Aceh sebelum menyeberang ke Sabang. Kegiatan ini diikuti sekitar 67 orang peserta dari 17 provinsi se-Indonesia.

Adapun kegiatannya diawali dengan penyemaian materi dan workshop oleh para narasumber luar biasa. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan live in di beberapa desa. Saya mendapatkan tempat live in di Desa Jaboi. Saat live in saya benar-benar merasakan suasana yang berbeda dari daerah saya. Di desa tempat saya live in sebagian besar penduduknya adalah penganut agama Islam. Ada banyak keraguan tentang bagaimana saya akan beradaptasi di lingkungan yang baru ini. Namun seiring berjalannya hari, masyarakat di sana sudah mulai menerima keberadaan saya dan saya sudah bisa sedikit lebih nyaman di tempat ini. Bahkan orang tua angkat tempat saya live in di sana sudi mengantarkan saya ke gereja yang letaknya begitu jauh dari rumah.Walaupun berbeda, saya diperlakukan dengan begitu ramah layaknya anak kandung. Suatu pengalaman yang berharga dan mengharukan.

Kesadaran tentang multikulturalisme sudah muncul sejak negara Republik Indonesia terbentuk dan digunakan oleh pendiri bangsa Indonesia untuk mendesain kebudayaan bangsa Indonesia. Tetapi, bagi bangsa Indonesia masa kini konsep multikulturalisme menjadi sebuah konsep baru dan asing. Karena kesadaran multikulturalisme yang dibentuk oleh pendiri bangsa ini tidak terwujud pada masa Orde Baru bahkan hingga sekarang. Kesadaran tersebut dipendam atas nama persatuan dan stabilitas negara yang kemudian muncul paham mono-kulturalisme yang menjadi tekanan utama dan akhirnya semuanya memaksakan pola yang berkarakteristik "penyeragaman" berbagai aspek, sistem sosial, politik dan budaya, sehingga sampai saat ini wawasan multikulturalisme bangsa Indonesia masih sangat rendah.

Pesatnya perkembangan dalam revolusi teknologi ternyata semakin meniadakan batas bagi masyarakat dunia-antara negara sebagai realitas dunia. Berbagai kemajuan ikut melahirkan konflik primordial (suku, agama, ras) dalam bungkus globalisasi ideologi dan ekonomi.

Konflik primordial terasa di berbagai daerah beberapa waktu lalu seperti konflik Poso, Sambas, Jakarta, Ambon dan Sabu. Semua itu sebenarnya memperlihatkan bagaimana globalisasi ideologi yang menyungkup dunia, juga memperlihatkan adanya elemen politik di dalamnya.

Terjadinya dislokasi posisi dan disorientasi nilai, baik bagi individu maupun kelompok masyarakat sebenarnya memaknai bahwa dalam kehidupan kini telah terjadi kesenjangan ideologi, akibat kebijaksanaan yang dilakukan oleh negara. Dan di bidang politik, melahirkan marginalisasi politik yang sebenarnya mencairkan identitas individu atau kelompok dalam masyarakat. Kebutuhan akan identitas itulah yang melahirkan berbagai potensi isu primordialisme. Melalui pengatasnamaan primordialisme sebagai identitas, maka militansi yang tercipta memperlihatkan sebagai passion bagi para pendukungnya.

Menyemai Persatuan, Mensyukuri Perbedaan

Pada sisi yang lain, penyeragaman yang terjadi, yang dilakukan oleh negara menolak pluralisme serta berupaya meniadakannya, justru memperlihatkan gambaran yang pedih, sebagaimana terlihat pada sejumlah konflik horizontal di beberapa daerah seperti di Poso, Sambas, Jakarta, Madura dan Maluku. Memang nampaknya agak rumit bagi negara-negara yang beragam seperti Indonesia ini untuk menciptakan integrasi. Masalahnya adalah bahwa sentimen-sentimen primordial tidak dapat dihapus. Dalam hal ini yang dapat dilakukan adalah bagaimana mewadahi kesetiaan-kesetiaan lokal tersebut dalam kerangka negara nasional. Kekerasan antarkelompok, antaragama yang meledak secara sporadis di tahun 1990-an di berbagai kawasan di Indonesia seperti yang terjadi di Jakarta, Samarinda dan Sabu akhir-akhir ini menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam negara-bangsa, betapa kentalnya prasangka antara kelompok, antaragama dan betapa rendahnya saling pengertian antarkelompok.

Munculnya konflik yang benuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pada beberapa daerah di Indonesia, dari banyak studi yang dilakukan salah satu penyebabnya adalah, akibat dari lemahnya pemahaman dan pemaknaan tentang konsep kearifan budaya. Konflik akan muncul apabila tidak ada distribusi nilai yang adil kepada masyarakat. Terdapat perbedaan ras pada masyarakat menjadi penanda awal yang secara budaya sudah dilabelkan hambatan, yakni prasangka rasial. Prasangka rasial ini sangat sensitif karena melibatkan sikap seseorang ataupun kelompok ras tertentu terhadap ras lain. Prasangka ini juga bisa muncul oleh situasi sosial, sejarah masa lalu, stereotipe dan etnosentrisme yang menjadi bagian dalam kebudayaan kelompok tertentu. Dengan kata lain dinamika dan perkembangan masyarakat Indonesia ke depan sangat dipengaruhi oleh hubungan-hubungan antar etnis.

Kemajemukan merupakan salah satu ciri masyarakat Indonesia yang sering dibanggakan. Banyak orang yang belum juga menyadari bahwa kemajemukan tersebut juga menyimpan potensi konflik yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu adalah sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai multikultural sejak awal pada anggota masyarakat Indonesia, tentunya melalui pendidikan (pembelajaran multicultural), agar mekanisme dan nilai-nilai substantif (dalam demokrasi) dipahami secara benar. Sebab nilai-nilai multikultural dan nlai-nilai demokrasi memuat nilai humanisme seperti keadilan, empati, kebersamaan, dan mampu menerima perbedaan. Selain itu, konsep kearifan budaya lokal, dalam konteks kehidupan dan relasi sosial di tengah komunitas yang majemuk memiliki kekuatan (power) dalam menciptakan suasana sosial yang kondusif. Maka dengan memahami dan mengangkat kearifan budaya lokal dalam konteks kehidupan di tengah masyarakat yang pluralis, secara sejatinya dapat memberikan peran bagi tertatanya hubungan sosial yang harmonis dengan semangat saling menghargai dan menghormati.Multikulturalisme mengakui berbagai potensi dan legitimasi keragaman dan perbedaan sosio-kultural tiap-tiap kelompok etnis, ras, agama dan entitas kebudayaan.Karena itu, sebagai bangsa yang multikultural, mari kita menyemai persatuan dan mensyukuri perbedaan yang ada demi Indonesia yang lebih bermartabat!*