Promo Menarik Suzuki Tawarkan DP dan Bunga Murah

Master of Ceremony Raka sedang mewawancarai konsumen. Gambar diambil, Jumat (24/2/2017).

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Manager PT SBM, Theo Parera, pada acara Showroom Event PT SBM Suzuki Mobil Event mengatakan event yang digelar kali ini lebih santai.

Konsumen yang datang bisa mengobrol dengan para sales sambil menikmati jamuan makan malan. Konsumen juga bisa bernyanyi untuk menghibur konsumen yang lainnya.

"Acara malam ini sebenarnya adalah program lanjutan dari peluncuran Suzuki New Carry Pick Up yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Hanya malam ini kami tawarkan program yang sangat menarik dengan dp dan bunga murah terutama untuk mobil New Carry Pick-Up. Program ini tidak berlaku di hari-hari yang lain. Konsumen yang diundang kalau punya minat silahkan membeli produk Suzuki," tuturnya.*