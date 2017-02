Liga Champions, Juventus Libas Porto 2-0

POS KUPANG.COM, PORTO--Massimiliano Allegri menilai, Juventus tampil superior ketika menang 2-0 atas Porto pada partai pertama babak 16 besar Liga Champions di Stadion Dragao, Porto, Rabu (22/2/2017).

Dua gol tim beralias I Bianconeri berasal dari Marko Pjaca pada menit ke-72 dan Daniel Alves, dua menit setelahnya.

Tidak cuma papan skor, statistik versi UEFA turut mengonfirmasi keunggulan Juventus. Mereka melepas 18 tembakan, empat di antaranya tepat sasaran.

Bandingkan dengan Porto yang cuma melancarkan tiga tembakan tanpa satu pun mengarah ke gawang Gianluigi Buffon.

"Tim ini menunjukkan kinerja bagus dalam hal karakter. Kami cuma ditekan selama lima menit, lalu mengendalikan permainan baik ketika sebelas lawan sebelas maupun kontra sepuluh," tutur Allegri.

"Kami bermain dengan sabar, coba membuat lawan tampil melebar, dan mengunci kemenangan penting. Skor bisa menjadi 3-0, tetapi ini sudah bagus," kata sang pelatih.

Juventus memang diuntungkan dengan kartu merah Alex Telles pada menit ke-27. Dia diusir setelah dua pelanggaran keras terhadap Juan Cuadrado dan Stephan Lichtsteiner dalam kurun dua menit.

Keunggulan jumlah pemain dikonversi Juventus menjadi 76,6 persen penguasaan bola, catatan terbaik mereka di Liga Champions sejak 2003-2004.

Dalam hal kendali lini tengah, Miralem Pjanic menjadi sosok paling menonjol. Pemain asal Bosnia itu mendistribusikan 99 operan selama 90 menit.

Miralem Pjanic completed 99 passes vs. Porto; more than any other Champions League player this evening. pic.twitter.com/nE5hzAn7nD

Hanya, Allegri enggan mengedepankan peran pemain tertentu dalam kemenangan timnya.

"Pertandingan tidak cuma dijalani dengan 14 pemain di lapangan, tetapi 23 orang yang berkonsentrasi. Kami memerlukan setiap pemain untuk menunjukkan rasa lapar dan kenikmatan bermain," ucap dia.

Buat Juventus, kemenangan atas Porto melanjutkan rapor sempurna pada Liga Champions 2016-2017.

Hasil itu juga melebarkan jalan juara bertahan Serie A menuju perempat final. Mereka tetap lolos apabila kalah dengan selisih satu gol pada partai kedua di Stadion Juventus, Turin, 14 Maret 2017.*