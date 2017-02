Delapan Aturan Wajib bagi Cewek Saat Memakai Lipstrik Merah

POS KUPANG.COM - Lipstik merah adalah favorit kaum Hawa. Mulai dari warna cherry, merah tua hingga merah menyala, ada beberapa aturan yang wajib diikuti saat menggunakannya agar terlihat lebih optimal menurut boldsky.com.

1. Kenali warna yang tepat

Sebelum menggunakan lipstik merah, penting untuk mengetahui warna merah seperti apa yang cocok dengan kulitmu. Perempuan berkulit cerah bisa memilih warna merah tanpa unsur oranye, sementara kulit cokelat cocok dengan merah agak oranye atau pink kemerahan. Perempuan berkulit gelap bisa memilih warna merah wine atau ungu hangat.

2. Rawat bibir

Sebelum memakai lipstik, rawat bibir dengan scrub. Bersihkan bibir sebelumnya agar tidak terlihat kering saat dipakaikan lipstik.

3. Lip Liner

Lip liner penting dipakai sebelum menggunakan lipstik merah. Pastikan lip liner warnanya sama dengan lipstik. Ini berguna membuat lipstik tahan lama di bibir.

4. Pakai make up sederhana

Satu hal penting yang harus diingat saat mengenakan lipstik merah adalah Anda harus mengimbangi dengan make up yang ringan. Lipstik merah ditambah make up heboh sama saja dengan bencana.

5. Matte

Bila ingin terlihat elegan, pilih lipstik matte. Lipstik merah glossy juga bisa dibuat agar menjadi matte, pakai blotting paper untuk menghilangkan kilap. Atau coba juga sedikit tepuk-tepuk bedak bayi ke lipstik kemudian gunakan tisu untuk menghapus kilap berlebih setelah beberapa waktu.

6. Make up mata

Pastikan make up mata tetap netral, tak perlu memakai banyak warna. Semakin alami, semakin cantik tampilan Anda.

7. Busana

Lipstik merah cocok dikombinasikan dengan gaun hitam, monokrom, warna pastel atau gaun putih. Jangan memakai pemulas bibir warna merah bila Anda mengenakan baju dengan animal print atau busana bergaya funky.

8. Agar lipstik tidak mengotori gigi

Pakai blotting paper untuk membersihkan lipstik yang berlebih agar tidak menempel di gigi, atau letakkan jari bersih di mulut, katupkan bibir agar lipstik yang berlebihan menempel di jari.