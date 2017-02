Inilah Pemeran Bocah Kloning Wolverine di Film "Logan"

POS KUPANG.COM -- Ada sosok yang mencuri perhatian dalam film Logan. Dia bukan Wolverine ataupun Professor X, melainkan bocah bernama Laura atau X-23.

Karakter ini merupakan bocah hasil kloning Wolverine. Meskipun masih bocah, ia dilatih untuk bertarung dan membunuh. Seperti Wolverine, X-23 memiliki cakar adamantium.

Dia diperankan oleh artis peran muda, Dafne Keen. Remaja 12 tahun itu dilahirkan di keluarga artis peran.

Ayahnya adalah Will Keen, aktor Inggris yang kerap membintangi film-film drama seri berlatar belakang Inggris tempo doeloe.

Beberapa film yang dibintanginya adalah The Crown, Wolf Hall, The Musketeers, dan The Scandalous Lady W.

Ibunya adalah aktris, penulis, dan sutradara teater Spanyol Maria Fernandez Ache.

Marvel Universe X-23

Karena orangtuanya berbeda bangsa itulah, Dafne pernah tinggal di Inggris dan Spanyol. Ia pun fasih berbicara dalam kedua bahasa itu.

Selain Logan, Dafne baru membintangi satu film, yaitu The Refugees (2014). Dalam film yang diproduksi BBC Worldwide Spanyol itu, ia bermain dengan ayahnya.

Mencuri perhatian

Menurut sutradara Logan, James Mangold, karakter X-23 atau Laura memang diciptakan untuk mencuri perhatian.