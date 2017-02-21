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Hasil Pertandingan Putaran Kelima Piala FA

Bagi yang ingin mengetahui hasil-hasil pertandingan putaran kelima piala FA, simak laporannya berikut ini.

Hasil Pertandingan Putaran Kelima Piala FA
istimewa
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POS KUPANG. COM, LONDON - Hasil-hasil pertandingan putaran kelima Piala FA pada Senin:

    Putaran kelima
    Senin, 20 Februari
    Sutton United (V)             - Arsenal             0-2 (babak pertama: 0-1)
    

    Minggu, 19 Februari
    Blackburn Rovers (II)        - Manchester United   1-2 (babak pertama: 1-1)
    Fulham (II)                           - Tottenham Hotspur   0-3 (babak pertama: 0-1)

    Sabtu, 18 Februari
    Wolverhampton Wanderers (II) - Chelsea             0-2 (babak pertama: 0-0)
    Huddersfield Town (II)          - Manchester City     0-0 (babak pertama: 0-0)
    Middlesbrough                      - Oxford United (III) 3-2 (babak pertama: 2-0)
    Millwall (III)                               - Leicester City      1-0 (babak pertama: 0-0)
    Burnley                                     - Lincoln City (V)    0-1 (babak pertama: 0-0)
 (Antara/Gracenote)

Tags
Piala FA
Sepakbola
SUPER BALL
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Editor: agustinus_sape
Sumber: Antara
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