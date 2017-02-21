Hasil Pertandingan Putaran Kelima Piala FA
Bagi yang ingin mengetahui hasil-hasil pertandingan putaran kelima piala FA, simak laporannya berikut ini.
POS KUPANG. COM, LONDON - Hasil-hasil pertandingan putaran kelima Piala FA pada Senin:
Putaran kelima
Senin, 20 Februari
Sutton United (V) - Arsenal 0-2 (babak pertama: 0-1)
Minggu, 19 Februari
Blackburn Rovers (II) - Manchester United 1-2 (babak pertama: 1-1)
Fulham (II) - Tottenham Hotspur 0-3 (babak pertama: 0-1)
Sabtu, 18 Februari
Wolverhampton Wanderers (II) - Chelsea 0-2 (babak pertama: 0-0)
Huddersfield Town (II) - Manchester City 0-0 (babak pertama: 0-0)
Middlesbrough - Oxford United (III) 3-2 (babak pertama: 2-0)
Millwall (III) - Leicester City 1-0 (babak pertama: 0-0)
Burnley - Lincoln City (V) 0-1 (babak pertama: 0-0)
(Antara/Gracenote)