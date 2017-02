Toyota Mobil Pamerkan Innova Venturer di Lippo Plaza

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS KUPANG.COM, KUPANG- "Innova Venturer memiliki banyak perubahan. Diantaranya hadir dengan fog lamp yang moderen, new black paint with dark chrome grille, new sturdy black backdoor garnish, new black rear bumper spoiler with chrome plating dan berbagai perubahan lainnya.

Audionya lengkap dengan 8 inch. Mobil ini lebih mewah dan menyasar kelas-kelas menengah ke atas. Mobilnya juga lebih garang yang juga cocok dengan orang-orang yang punya hobi berpetualang bisa beli mobil ini."

Hal ini disampaikan Supervisior CV Auto Nusa Abadi Authorized Toyota Mobil Kupang, Israel Isach, ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/2/2017).

Bagi yang ingin melihat langsung unit Innova Venturer bisa mengunjungi pameran Toyota Mobil di Lippo Plaza. Pameran telah berlangsung selama 17 sampai 28 Februari 2017.

Ada diskon-diskon menarik untuk para konsumen yang membeli mobil Innova Venturer hingga Rp 12 juta.