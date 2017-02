Angelina Jolie Rilis Film Terbarunya tentang Kamboja

AKTRIS dan sutradara Hollywood, Angelina Jolie, merilis "First They Killed My Father" judul film terbarunya tentang Kamboja. Dia berharap filmnya bisa memberi pemahaman yang lebih jelas tentang kekejaman sebuah rezim yang pernah ada di Kamboja.

Film "First They Killed My Father" disusun berdasarkan kisah seorang aktivis organisasi kemanusiaan Kamboja, Loung Ung, selama peperangan terjadi di Kamboja.

Jolie juga membuat film ini untuk badan pengungsi PBB, setelah mengunjungi Kamboja. Putra sulungnya, Maddox, juga berasal dari Kamboja. Angelina Jolie berbincang secara eksklusif dengan wartawan BBC, Yalda Hakim.

Proses pengambilan gambar film tersebut dimulai pada awal Februari 2016 di Battambang, Kamboja.

Proses perencanaan dimulai pada awal November 2015 di Siem Reap. Proses pengambilan gambar juga dilakukan di Phnon Pen. (*/bbc Indonesia)