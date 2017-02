Biaya Try Out Provinsi Bebankan ke Sekolah Berlangsung 26-28 Februari

POS KUPANG.COM, BETUN -Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT akan melakukan try out pertama untuk sekolah tingkat menengah atas dan kejuruan pada 26 -28 Februari mendatang. Untuk pengadaan materi try out dibebankan kepada sekolah penyelenggara masing-masing.

"Dari dinas pendidikan provinsi hanya memberikan kami soft copy soal mata pelajaran yang akan di -try out - kan. Selanjutnya, masing-masing sekolah penyelenggara melakukan penggandaan dengan menggunakan dana BOS sesuai kebutuhan," kata Ketua Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MK3S), Antonius Atok Tahuk, S.Pd saat ditemui Pos Kupang, di Besikama, Rabu (15/2/2016).

Untuk lembaran jawaban, kata Atonius, masing-masing sekolah bisa melakukan pengadaan sendiri dengan cara foto copy. Sedangkan untuk pengawasan, dilakukan sekolah penyelenggara sendiri, tidak menggunakan sistem silang karena tidak ada biaya.

"Lembarannya saja yang komputer. Periksanya tetap manual karena keterbatasan anggaran. Kita juga tidak melakukan pengawasan dengan sistem silang, karena masalah waktu dan biaya," kata Anton.

Kepala Sekolah SMAS Rosari, Thomas Bere mengaku terpaksa harus berhutang untuk pengadaan soal try out akibat belum cairnya dana BOS. Dirinya berharap dinas pendidikan provinsi segera mencairkan dana BOS agar bisa membantu biaya operasional pelaksanaan try out.

" Ini try out dari provinsi jadi kita wajib melaksanakannya walaupun harus berhutang," katanya.

Lanjutnya, jika saja anggaran untuk dana try out mencukupi, seharusnya try out provinsi ini dibuat seperti sedang ujian nasional. Mulai dari penggunaan lembaran komputer, pengawasan silang sampai pemeriksaan yang menggunakan sistem komputer. Hal ini dimaksudkan agar para peserta ujian bisa membiasakan diri dengan situasi ujian nasional.

"Bagusnya kalau situasinya seperti sedang ujian nasional. Tapi karena tidak ada biaya makanya dibuat seadanya saja," tuturnya. (din)