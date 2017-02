Neo Eltari Hotel Memberikan Cinta Nyata Lewat Donor Darah

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS KUPANG.COM, KUPANG--Tepat di Hari Kasih Sayang, Neo Eltari Hotel by Aston mewujudkan cinta nyata kepada sama dengan donor darah.

Kegiatan ini diikuti oleh karyawan/wati hotel, relasi/mitra dan tamu hotel, Selasa (14/2/2017).

Sales Marketing Manager Neo Eltari Hotel by Aston, Ronald A Tumengkol, di sela-sela kegiatan Blood Donation dengan tema.

"Every Blood You Habe Been Given, Will Save Their Life" ini menyampaikan kegiatan donor darah baru pertama kali dilakukan oleh Neo Eltari Hotel.

Donor juga merupakan salah satu dari kegiatan Corporate Social Responsibilty Hotel. "Kami berikan sumbangsi di hari kasih sayang terutama dengan menyumbangkan darah. Ini menjadi sesuatu yang nyata kasih sayang untuk membantu sesama," kata Sales Marketing Manager, Neo Hotel, Ronald, Selasa (14/2/2017).

Meskipun kegiatan donor darah baru pertama di lakukan, lanjut Ronald, di tahun ini Neo Hotel akan rutin menggelar donor darah yang tiap tiga bulan sekali bergantian dengan Aston Hotel & Convention Center. Jadi satu tahun Aston dan Neo akan menggelar donor sebanyak empat kali.

Sales Manager & Public Relations, Freiny Helen Karundeng mengatakan Neo Hotel telah berhasil mengumpulkan 33 kantong darah.