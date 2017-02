Langkah "Cerdas" Justin Trudeau Merangkul Donald Trump

POS KUPANG.COM, OTTAWA -- Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan ambil bagian dalam acara diskusi yang membahas mengenai perempuan dalam lingkup ketenagakerjaan.

Dalam pertemuan pertama kedua pemimpin pemerintahan ini, diperkirakan akan disinggung agenda perdagangan.

Seperti diberitakan AP, Senin WIB (13/2/2017) pertemuan ini akan berlangsung pada Selasa WIB (14/2/2017).

Baik pihak Gedung Putih, maupun perwakilan Pemerintah Kanada menyebutkan, kedua negara berencana meluncurkan sebuah unit kerja baru.

Unit kerja itu dinamai, the United States Canada Council for the Advancement of Women Business Leaders-Female Entrepreneurs.

Ivanka Trump, putri Presiden Trump yang telah menjadi pegiat dalam isu perempuan bekerja, dikabarkan juga terlibat dalam memilih peserta dan merancang acara dalam acara diskusi itu.

Sejumlah perempuan eksekutif dari AS dan Kanada dikabarkan akan hadir dalam acara ini.

Langkah cerdas Trudeau

Upaya Pemerintah Trudeau membangun kedekatan dengan Trump dan putrinya diperkirakan bakal mampu meredakan sejumlah kekhawatiran warga Kanada.

Kekhawatiran itu adalah tentang kemungkinan Trump melakukan langkah protektif di bidang ekonomi yang bisa merugikan warga Kanada.