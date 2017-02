Katakan Tidak pada Golput

Oleh: Yosafat Koli

Komisioner KPU Provinsi NTT

TINGGAL hitungan jam pemilihan serentak kedua pada 101 provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia digelar, Rabu, 15 Februari. Nusa Tenggara Timur kebagian tiga kabupaten/kota: Lembata, Flotim, dan Kota Kupang. Perhelatan demokrasi lokal untuk menentukan pemimpin lima tahunan itu menyedot perhatian publik antara lain karena tak sedikitnya biaya yang dikeluarkan serta panas dingin situasi politik. Tak pelak anggarannya mencapai 20-an miliar rupiah per kabupaten/kota dan gesekan selama proses yang tidak sedikit. Pertanyaannya, dengan apakah kita akan membayar harga yang sedemikian mahal? Terpilihnya pemimpin baru, ya, tetapi dengan cara apa? Harapan dan kepentingan kita saat ini akhirnya ditaruh di pundak pemilih serta dukungan prima penyelenggara.

Memilih menggunakan hak pilih adalah cara kita membangun demokrasi. Maka tak berlebihan jika KPU dalam Renstra KPU 2015-2019 dicanangkan angka patisipasi pemilih (voters turn out) sebesar 77,5%. Data menunjukkan bahwa tren partisipasi pemilih terus menurun pada pemilu pasca reformasi. Pemilu legislatif 1999 (92,70%), 2004 (84,06%), Pilpres putaran I 2004 (79,76%), pilpres putaran II 2004 (77,44%). Pileg 2009 (70,99%) dan Pilpres 2009 (72,09%). Maka target 77,5% adalah sebuah angka realistis yang harus dikejar seluruh entitas bangsa khususnya penyelenggara pemilu demi membangkitkan gairah pemilih menggunakan hak pilihnya.

Di NTT pada pemilu terakhir, partisipasi pemilih pada pemilu legislatif 2014 76,56% dan pilpres 70%. Pemilihan serentak 2015 pada 9 kabupaten di NTT, target nasional dilampaui Kabupaten Ngada sebesar 79,99%, Sabu Raijua (78,47%), dan Manggarai (78,21%). Partisipasi yang mendekati kisaran target adalah Sumba Timur (77,19%) dan Manggarai Barat (73,44%). Kabupaten yang tidak mencapai target adalah Malaka 61,59%, Belu 63,55%, dan TTU 64,28%. Jika dibuatkan rata-rata maka kita hanya mencapai 71,60% atau belum mencapai target nasional. Kita bisa menderet sejumlah faktor penyebab fenomena rendahnya angka partisipasi pemilih di NTT. Meskipun demikian tetap saja harus memastikan bahwa masalah itu menjadi tanggung jawab utama penyelenggara.

Tentu harus cepat-cepat ditambahkan bahwa kegagalan tersebut bukan monopoli penyelenggara. Beban tersebut harusnya dibagi juga kepada pemangku kepentingan lainnya seperti partai politik, pemerintah, dan kelompok masyarakat sipil lalu akhirnya berpulang kepada pemilih. Semuanya bahu membahu mengambil bagian dalam memberikan pendidikan politik kepada rakyat agar mau bertanggung jawab atas maju mundurnya demokrasi. Setidaknya Parkinson Law atau kaidah Parkinson yang dibuat Dr Northchote Parkinson (pakar teori administrasi berkebangsaan Inggris) tahun 1957 sangat relevan saat ini. Pekerjaan yang berkembang sedemikian rupa agar waktu yang tersedia tercukupi. Pemerintahan yang besar bukan karena besar jumlah pegawainya dan mengerjakan segala sesuatu tetapi `membagi-bagi' pekerjaan kepada pemangku kepentingan lainnya (swasta, masyarakat sipil) agar pekerjaan diselesaikan tepat waktu dengan baik.

Golput vs Kedaulatan

Golput atau golongan putih dari sejarah pemilu di Indonesia berawal dari sebuah gerakan moral atau moral force. Sejumlah cendikiawan dan mahasiswa seperti Arief Budiman, Imam Waluyo, Julius Usman, Husin Umar, dan Asmara Nababan mendeklarasikan golput di Balai Budaya, Jakarta pada 3 Juni 1971 (Husein, Harun 2015). Golput lahir sebagai reaksi atas ketiadaan wadah penampung aspirasi politik akibat penyederhanaan partai oleh Orde Baru. Saat itu hanya 10 kontestan Pemilu 1971. Bandingkan dengan 178 kontestan pada Pemilu 1955. Pendirian parpol dibatasi, hak politik masyarakat yang sebelumnya terbuka bebas disumbat erat-erat. Reaksi tersebut kemudian mendorong gerakan moral para aktifis menggagas golput. Memilih tidak memilih karena kekecewaan terhadap kekuasaan ketika itu. Dengan begitu, golput dalam pengertian terbatas adalah sikap untuk tidak ikut memilih atau memilih dengan membuat surat suara tidak sah. Logo segi lima putih sebagai simbol golput dilambangkan untuk mengadvokasi masyarakat mencoblos diluar partai yang ada alias golput.

Menjadi golput, apakah sikap bertanggung jawab kepada negara? Marilah memeriksa alasan juridis dan filosofisnya. Secara konstitusi rakyat adalah pemegang kedaulatan. Pasal 1 (2) UUD 1945 menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Rakyatlah yang berdaulat untuk menentukan siapa pemimpinnya baik eksekutif maupun legislatif. Dalam kaitannya dengan pemilu hak pemilih telah diatur dalam pasal 22E ayat (1). "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun". Pemilu menurut UU adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila (UU 10 tahun 2008)

Dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 UU Hak tentang Asasi Manusia dinyatakan bahwa, "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya". Pasal 43 ayat (1) bahwa : "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga. Pemilu adalah sarana bagi rakyat mewujudkan kedaulatannya. Rakyat berdaulat berarti rakyat yang berkuasa. Kekuasaan itu hendak diserahkan kepada pemimpin yang akan memimpin.

Pemilu adalah bagaimana mengkonversi suara untuk menghasilkan individu-individu atau pemimpin kredibel yang duduk di lembaga-lembaga demokrasi, legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota) dan eksekutif (Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota). Maka kekecewaan yang ditunjukkan dengan tidak memilih adalah perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.

Dengan menggunakan hak berarti kita telah menentukan pemimpin yang tepat, kredibel dan bertanggungjawab terhadap pembangunan lima tahun ke depan. Tetapi bagaimana jika pilihan kita tidak terpilih karena banyaknya pasangan yang berlaga? Paling tidak dengan cara ini kita sudah belajar berdemokrasi. Kita belajar menghargai pilihan orang lain, belajar berbeda dan saling menghormati perbedaan. Itulah kekayaan termahal kita. Pemerintahan demokratis adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Pemerintahan terpilih tidak hanya bekerja untuk mereka yang memilih, tetapi kepentingan publik. Pada kontestasi pemilihan berikutnya, rakyat akan mengevaluasi kinerjanya. Saatnya berkata, "Say No to Golput!." Katakan tidak pada Golput!*