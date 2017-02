Vokalis Adele Tampil Serba Hijau di Grammy Awards 2017

POS KUPANG.COM, Vokalis Inggris, Adele, mengenakan gaun berwarna hijau lumut di karpet merah Grammy Awards 2017, di Los Angeles, Minggu (12/2/2017) malam.

Pelantun "Hello" itu tampil dengan gaya busananya yang khas, gaun berlengan panjang dan lingkar leher tinggi.

Bedanya, ia tidak mengenakan gaun malam berwarna hitam. Peraih lima nominasi Grammy 2017 itu bergaun warna hijau karya Riccardo Tisci dari Givenchy Haute Couture. Ia melengkapinya dengan sepatu berwarna sama.

Saat melambaikan tangan untuk menyapa para fans di karpet merah, tato bertuliskan "Angelo" di tangannya terlihat.

Angelo adalah putranya yang kini berusia 5 tahun.

Adele mendapat lima nominasi Grammy, yakni album of the year, song of the year, record of the year, best pop vocal album, dan pop solo performance untuk lagu "Hello".

Ia sudah merebut dua di antaranya, yakni pop vocal album dan pop solo performance. (Kompas.Com)