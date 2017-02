VIDEO: KPPS Wajib Layani Pemilih yang Menggunakan E-KTP dan Surat Keterangan dari Dispenduk

Laporan Wartawan Pos Kupang, Hermina Pello

POS KUPANG.COM, KUPANG -- KPPS wajib melayani pemilih yang datang ke TPS dengan menggunakan e KTP Kota Kupang dan surat keterangan dari dispendukcapil Kota Kupang yang asli.

Demikian ANggota KPU Kota Kupang, Lodowyk Fredrik yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/2/2017).

"Bagi penyelenggara di TPS untuk menerima dan melayani warga masyarakat yang membawa e KTP atau surat keterangan yang resmi dikeluarkan oleh Dispenduk," jelasnya.

Untuk itu KPU kota Kupang telah berkoordinasi dengan dispenduk capil Kota Kupang untuk mendapatkan nama dari dispendukcapil kota kupang by name by adress dan akan diberikan kepada KPPS, katanya.*