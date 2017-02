Artis Peran Maudy Ayunda Terkenang Masa SMA

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Penyanyi dan artis peran Maudy Ayunda (22) mengaku bahwa sosok Putri Jasmine, salah seorang putri dalam dongeng Disney, membuatnya terkenang akan masa SMA-nya.

Itu diungkapkan oleh Maudy sesudah tampil dengan lagu "How Far I'll Go" dari film Moana dalam konser We Love Disney di Teater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, pada Minggu (12/2/2017).

"Aku suka juga Princess Jasmine, karena bikin aku bernostalgia," ujar pemain film The Nekad Traveler ini lalu tersenyum.

Saat masih SMA, Maudy pernah memainkan karakter Putri Jasmine, kekasih Aladdin, dalam pentas sekolah.

"Dulu aku sempet main jadi Princess Jasmine di drama musikal SMA. Suka nostalgia," kenang alumnus University of Oxford, Inggris, ini.

Bukan menggemari Putri Jasmine saja, Maudy juga kagum akan dua putri lain Disney, yakni Moana (dalam film Moana) dan Belle (Beauty and The Beast).

"Karakter favorit aku Moana. Tapi, aku juga terinspirasi sama Belle, soalnya dia suka baca buku dan cari ilmu. Makanya, aku excited banget filmnya mau keluar Maret ini, he he he," ucapnya. (Kompas.Com)