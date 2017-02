VIDEO: Romantic Valentine Dinner di Neo Hotel

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Merayakan Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day, Neo Eltari Hotel by Aston mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang untuk Romantic Valentine's Dinner.

Sales Executive & Public Relations, Neo Eltari Hotel by Aston, Freiny Helen Karundeng, kepada Pos Kupang, Sabtu (11/2/2017), mengatakan makan malam romantis ini akan dilaksanakan Selasa, 14 Februari 2017 mulai pukul 18.00 hingga 22.00 Wita di Ikan Layar Restaurant.

Hanya Rp 125.000, net per couple, Anda dapat menikmati dinner set menu sudah termasuk dengan vouchers akses ke kolam renang.

Ia menjelaskan set menu terdiri dari soup chicken cream soup, dengan tiga jenis menu utama pilihan yaitu unforgettable chicken mushroom sauce, sauteed mix vegetable, steamed rice / french fries.

Menu utama Sweat Heart, terdiri dari beef black paper sauce, sauteed mix vegetable, steamed rice / french fries dan main course "Forever", ada fried fillet fish with rica-rica sauce, sauteed mix vegetable, steamed rice / french fries. Dengan menu penutup strawberry mouse and sweetie mocktail.

"Bagi pelajar dan mahasiswa yang bisa menunjukkan Kartu Pelajar / Mahasiswa akan mendapatkan diskon 10 persen," katanya.

Selain itu, kata Freiny Neo Eltari by Aston juga menawarkan Package Valentine's room Rp.550,000,net/room/night.

Harga tersebut sudah termasuk menginap di kamar superior, minuman selamat datang untuk dua pax, chocolate praline, sarapan pagi untuk dua orang, makan malam romantis set menu untuk dua pax, akses gratis kolam renang, fitness center, wi-fi hotel area dan gratis voucher kolam renang untuk pasangan.

"Anda dapat melakukan reservasi sekarang dengan menghubungi Hotel NEO Eltari Kupang, 0811-3833 341, Freiny 0822-5448 7054 dan Yanti 0812-3920 2318," tuturnya.*