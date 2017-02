Mahasiswa atau Pelajar Diskon 10 Persen untuk Makan Malam Romantis di Neo Eltari Hotel

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Makan malam romantis dengan set menu dapat dinikmati di Neo Eltari Hotel by Aston saat malam Valentine Day.

Sales Executive Neo Eltari Hotel by Aston, Freiny Helen Karundeng menjelaskan set menu terdiri dari soup chicken cream soup, dengan tiga jenis menu utama pilihan yaitu unforgettable chicken mushroom sauce, sauteed mix vegetable, steamed rice / french fries.

Menu utama Sweat Heart, terdiri dari beef black paper sauce, sauteed mix vegetable, steamed rice / french fries dan main course "Forever", ada fried fillet fish with rica-rica sauce, sauteed mix vegetable, steamed rice / french fries. Dengan menu penutup strawberry mouse and sweetie mocktail.

"Bagi pelajar dan mahasiswa yang bisa menunjukkan Kartu Pelajar / Mahasiswa akan mendapatkan diskon 10 persen," kata Sabtu (11/2/2017).*