VIDEO: Kami Cubit di Ketiak Jika Anak Panti Nakal

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Novemy Leo

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kepala Panti Asuhan Puri Bunda di Manulai II, Ester Esih Murwani dan Kepala Panti Asuhan Bhakti Luhur (PABL) di Baumata, Sr. Fermina sangat menyesalkan jika ada panti asuhan yang melakukan tindakan kekerasan hingga mengeksploitasi anak.

Menurut Ester dan Sr. Fermina, mereka selalu berupaya agar anak-anak panti mendapatkan hak-haknya dan tidak menerima tindakan kekerasan selama berada di panti.

"Disini saya mengasuh 11 anak dengan usia mulai 5 bulan sampai 13 tahun. Tak ada pekerjaan berat yang dilakukan, selain menyapu rumah dan menyiapkan piring makanan," kata Sr. Fermina, Jumat (3/2/2017).

Anak panti yang berusia sekolah semuanya bersekolah, kecuali empat anak karena penyandang disabilitas dan autis. "Ada empat anak yang tidak mampu 3M, menulis, membaca dan menghitung sehingga mereka hanya dirumah, bermain dan menyiram bunga," kata Sr. Fermina.

Dan setiap selalu ada waktu untuk berdialog dengan anak-anak, bermain dan bercerita. Dalam bermain itu, demikian Sr. Fermina kadang ada perkelahian antar anak, namun itu tidak sampai menyebabkan luka dan selau diselesaikan dengan baik. Sr. Fermina menyarankan agar petugas dinsos bisa rutin mengunjungi panti asuhan dan berdialog dengan anak-anak panti untuk mengetahui kondisi anak-anak dan kondisi panti asuhan. Dengan demikian bisa meminimalisir terjadinya tindak kekerasan di panti.

Hal senada disampaikan Ester Esih Murwani, agar petugas dinsos lebih intens mengunjungi setiap panti asuhan yang ada. Di Panti Ashan Puri Bunda, Ester bersama 3 petugas panti membina 72 anak yang terdiri dari 21 anak yang tinggal di dalam panti dan sisanya 50 anak kategori tidak mampu yang tinggal di luar panti.

Bantuan dari pemerintah untuk anak, demikian Ester, sebelumnya satu anak mendapat bantuan makan minum sebesar Rp 1 juta per anak atau Rp 2.700 per anak per hari. Namun tahun 2017, satu anak hanya mendapat bantuan Rp 700.000 per anak per tahun atau Rp 1.900 per anak per hari. Jumlah ini, demikian Ester, sudah pasti tidak cukup untuk membiayai makan minum anak dua kali sehari.

"Suami saya di Bali ikut menjadi donatur tetap untuk panti asuhan Puri Bunda ini untuk menambah kekurangan anak-anak di panti. Puji Tuhan sampai sejauh ini kami masih bisa membantu anak-anak," kata Ester, Minggu (5/2/2017).

Menurut Ester, untuk melatih sumber daya manusia (SDM) anak-anak, dia mengajak anak-anak membuat kripik pisang untuk dijual ke masyarakat. Hasilnya bisa menjadi tambahan untuk biaya makan minum dan kebutuhan sehari-hari di panti asuhan. Pekerjaan membuat kripik pisang dilakukan sepulang sekolah. Bahkan jika ada pesanan ayam betutu, dia akan membuatnya untuk bisa menambah-nambah uang untuk kebutuhan panti.