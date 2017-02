Promosikan Pariwisata, Bupati Stef Lantik Kepala Desa Di Pantai We Raihenek

Laporan Wartawan Pos Kupang, Dion Kota

POS KUPANG.COM, BETUN -- Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran memiliki aneka cara untuk mempromosikan keindahan pantai malaka sebagai salah satu obyek wisata yang wajib dikunjungi.

Mulai dari menggelar syukuran pejabat esalon II, III dan IV di pantai, mewajibkan hari libur nasional untuk berwisata sampai melakukan pelantikkan kepala desa di pantai.

Tanggal 15 Februari mendatang, 68 kepala desa terpilih hasil penyelenggaraan Pilkades serentak 22 Desember 2016 lalu akan dilantik di pantai We Raihenek, kecamatan Koba lima.

Hal ini bertujuan untuk mempromosikan obyek wisata pantai We Raihenek agar diketahui para kepala desa.

" Kita rencanakan pelantikkan 68 kepala desa akan berlangsung di pantai We Raihenek sekaligus langsung berwisata. Hal ini dimaksudkan agar orang malaka juga mengetahui keindahan pantai malaka dan membiasakan diri untuk berwisata. Saya berharap dari 68 kepala desa terpilih akan selanjutnya mempromosikan keindahan pantai We Raihenek kepada warganya sehingga ke depan yang datang ke pantai We Raihenek bisa ribuan orang," ungkap Bupati Stef.*