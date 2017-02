AgnezMo Unggah Gaya Rambut Terbaru, Penggemar Malah Gagal Fokus Pada Benda Ini

POS KUPANG.COM -- Bicara soal penampilan, Agnes Monica atau Agnez Mo bisa dibilang jagonya.

Mulai dari busana, make up hingga potongan rambut, penyanyi yang memenuhi impiannya untuk go internasional bisa menjadi trendsetter kawula muda.

Nah, untuk yang terakhir ini memang Agnez tampaknya paling suka.

Terlihat berulang kali ia berganti gaya dan warna rambut yang akhirnya menjadi trendsetter.

Dalam penampilan terbaru, ia tampak mengunggah rambut pendeknya yang berwarna orange.

Berbeda dengan rambut orange sebelumnya yang ia beri nama 'Simone', kali ini Agnez tampil dengan potongan lebih pendek dengan perpaduan make up yang sangat sederhana.

Seperti yang terlihat dalam foto dalam akun instagramnya, Agnez tampak tersenyum dengan rambut barunya.

Dalam postingan itu ia menulis "When your hair colorist simply NAILED it!!!!"

Seperti biasa, netizen dibuat 'mupeng' dengan penampilan baru Agnez itu.

Banyak dari mereka yang menyebut Agnez terlihat lebih imut dalam foto tersebut.