Bule Australia Menangis Polisi Tak Kunjung Lepasliarkan Penyu ke Laut

POS KUPANG.COM, MANGUPURA -- Stefani terisak melihat 11 ekor penyu belum juga dilepas personel Direktorat Polisi Air Polda Bali sampai Selasa (7/2/2017) sore.

Warga negara Australia itu terus mendesak polisi tak menunda pelepasliaran penyu ke habitatnya secepatnya.

"Please put in the water (segera masukkan ke air)," Stefani berharap kepada polisi di hadapannya.

Kapolsek Kuta Kompol Wayan Sumara berterimakasih atas perhatian Stefani terhadap keberlangsungan 11 ekor penyu. Ia menyakinkan Stefani semua penyu itu segera dilepaskan.

Melihat Stefani terus menangis, wisatawan dan warga lainnya akhirnya melepaskan seekor penyu hijau yang nampak stres ke laut.

"Ya terimakasih, aku tahu kamu cukup perhatian. Kami akan melepas sebentar lagi," Sumara kembali memastikan Stefani.

Stefani lalu menangis dan mengucapkan terimakasih kepada Kapolsek Sumara. "Ok thank you (terima kasih, red)," ungkap Stefani.(Tribun Bali, I Made Ardhiangga)