VIDEO: New Carry Pick Up Tampilkan Warna Baru Silky Silver

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Produk terbaru dari PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), New Carry Pick hadir dengan tampilan warna baru yaitu Silky Silver.

Mobil terbaru ini diluncurkan di Showroom PT SBM Suzuki Mobil Oeba, Sabtu (4/2/2017).

General Manager PT SBM, Fredy Prajiatna, pada acara Launching tersebut, mengucapkan terima kasih atas kehadiran para konsumen yang telah hadir untuk menyaksikan produk baru dari Suzuki.

"Mungkin sudah kenal dengan mobil ini, tapi Carry Pick Up kembali hadir dengan varian baru dan banyak perubahan dari produk unggulan Suzuki Futura," tuturnya.

Ia menjelaskan ada 10 perubajan yang dilakukan untuk New Carry Pick Up ini. Diantaranya front grille, fornt under guard, desain stiker, door tim dan seat warna yang baru. Ada pula warna baru Silky Silver, cylinder key di dua sisi serta assist grip di dua sisi juga.

Bagian interior, jok yang nyaman dengan warna baru. Asdist grip di bagian pengemudi dan penumpang untuk memudahkan Anda keluar masuk kendaraan. Warna baru pada door trim berikan suasana yang lebih nyanan di dalam kabin.

Lanjutnya, untuk eksterior logo S besar di bagian gril depan mencermjnkan ketangguhan New Carry Pick Up. Pengaman bumper depan bagian bawah, mencerminkan ketangguhan New Carry Pick Up. Lubang kunci di bagian penumpang dan pengemudi untuk meningkatkan keamanan. Stiker baru yang mencerminkan kegesitan dan kedinamisan New Carry Pick Up.

Mobil Suzuki Futura ini, kata Freddy, sudah mengaspal di Indonesia sejak tahun 1991. "Kami cukup bangga di NTT ini penerimaan terhadap Suzuki Futura cukup luar biasa sekali. Saat ini penjualan Suzuki Pick Up sudah mencapai 83 persen. Terima kasih kepada bapak-ibu sekalin yang sudah mempercayai kami dan memilih produk Suzuki, terutama Suzuki Futura sebagai kendaraan untuk niaga," ujarnya.

Acara Peluncuran yang digelar di Showroom ini dihadir oleh konsume atau pelanggan Suzukin dan yang ingin menjadi konsumen. Berbagai games dan hiburan disuguhkan untuk dinikmati para undangan.

Saat mobil diluncurkan para konsumen pun beramai-ramai untuk melihat spesifikasi mobil. Tak sedikit yang langsung jatuh hati. Apalagi warna yang ditawarkan jarang didapati di mobil pick up sebelumnya. Beberapa konsumen mengagumi New Carry Pick Up tersebut.

"Mobilnya bagus. Warna ini lebih bagus untuk dipakai usaha. Bentuknya mungil," tutur salah satu konsumen Ron

Sipri Tallo, yang datang dari Rote pun langsung melakukan indent mobil tersebut. Ia menunggu kapal agar bisa langsung membawa pulang mobil baru ini.

"Saya pengguna dan pelanggan Suzuki dari dulu. Mulai dari motor sampai mobil tetap Suzuki, jadi saya sudah tau kualitasnya," kata Mus Giri.

Berti pun mempunyai pendapat yang sama bahwa New Carry Pick Up bagus dan warnanya menarik. (yen)

POS KUPANG/YENI RAHMAWATI TOHRI

PELUNCURAN MOBIL--GM PT SBM, Fredy Prajiatna dan Branch Manager Theo Pareira meluncurkan varian baru New Carry Pick Up, Sabtu (4/2/2017).