VIDEO: Buruan Daftar Perayaan Valentine di On The Rock Hotel Kupang

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Memasuki bulan Februari yang identik dengan bulan kasih sayang ini, telah dimanfaatkan oleh Hotel On the Rock. Tahun ini OtR menawarkan nuansa yang berbeda untuk merayakan Hari Kasih Sayang atau Valentine tersebut bersama orang terkasih.

Junior Executive & Public Relations, OtR Hotel, Ben Loude, ketika ditemui Pos Kupang, di hotel tersebut, Jumat (3/2/2017), mengatakan On the Rock Hotel menawarkan promo makan malam romantic atau Romantic Dinner di dua area yaitu outdoor dan indoor Pala Restaurant.

“Dinner ini per couple atau per pasangan. Nanti akan di set up dinner di sana. Para tamu juga akan dihiburi dengan live music,” tuturnya.

Selain itu juga, kata Ben, akan nada pemilihan pasangan dansa yang terbaik. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang disiapkan hotel, termasuk beberapa voucher menarik yang disiapkan hotel. “Para tamu yang menginap maupun masyarakat luar akan diajak untuk berdansa dengan pasangan mereka, sehingga makan malam begitu terasa betul-betul romantic lagi,” ujarnya.

Sesuai dengan tahun dan tanggal Valentine, lanjutnya, harganya bisa didapatkan dengan Rp 207.714++. Dari harga tersebut pasangan sudah dapat menikmati tiga menu pilihan set-up dinner dari On the Rock Hotel, yang dijamin enak dan menggugah selera makan Anda.

Promo Romantic Dinner ini terbuka untuk seluruh masyarakat umum yang ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada orang terkasih. Anda dapat menikmati suasana malam Valentine yang begitu berbeda di On the Rock Hotel Kupang. (yen)