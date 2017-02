Tapa latung ngoel 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Kanis Jehola

POS KUPANG.COM, KUPANG - TO'O kaut toko hi Pondik lampu wa sapo bupi api cama agu enden ata to'o tekolo teneng nda'uk hang gula. Toe beheng hi Pondik wa sapo agu enden, cai kole eman lampu wa sapo cama-cama bupi api. Gula hitu leok keta lise sapo bupi api cama-cama kasap te mame nda'uk teneng de ended Pondik.

Tara toe makakd ise one mai mbarud gula hitu ae leng keta jekn usang gula hitu pu'ung wie main. Tambang kole gula hitu toe hanang usang kaut, landing lai ca agu buru warat kole. Lelo kali pe'ang tana ga nendep keta cenggap le rewung kanang. Hitu keta tara tambang menes wekid ise to'o toko.

Emon keta lonto wa bupi api dise ga, mame tong nda'uk teneng de ended Pondik. Bo keta nda'uk ga manga, landing co'o kole uten parengn. Le toe manga ute ga ngo kaut hi Pondik olo kios emi Indomie kudut teneng pareng nda'uk hang gula hitu.

Toe beheng teneng Indomie hitu ga kobe nda'ukn hi ended Pondik kudu tei hang ise Pondik agu eman. Landing hi emad Pondik ga toe gorin te hang Indomie tei de ended Pondik. Emad Pondik wi kali ga tegi kaut ci'e mongko one buku agu ended Pondik kudu pareng nda'uk. Nuk keta mose di remeng uwa dise danong.

"Co'o bo tara toe gori hang Indomie ite ta ema," rei de Pondik agu eman cangga pao nda'uk agu Indomie one mu'un.

"Dami danong, eme usang jek nenggo'o pe'ang tana agu toe nganceng ngo duat, one mbaru hitu toe hema bo mu'u. One mai mbaru hitu hujik keta tapa agu tunu latung ngoel pareng agu ute londek ndesi, wela ndesi agu gentok ngoel. Tambang kole iwon agu saung tago. Nira keta rasan lite eme hang latung ngoel pareng agu ute situ remeng cekeng dureng nenggo'o," tei tombon emad Pondik.

Hi Pondik toe danga rimba cala liha tombo de eman. Landing hi ended Pondik wi kali ga rimba cengkali kaut. "Ina bo keta hitu ata di'an. Landing co'oy woko toe mangan, nasut emi nia main laku. Emi latung nia agu ute londek nia mose de uwa weru ho'o ga," nggitu wale de ended Pondik.

Le wale nggitu ended Pondik, tambang kole tombon emad Pondik. "Ae bom nganceng te manga bon kaut latung ngoel agu ute londek ndesi, saung tago agu gentok ngoel hitu eme toe weri lite. Dite danong pu'ung wulang cepulu, wulang cepulu ca nang wulang cepulu sua hitu ciwal uma ga agu weri latung agu ndesi. Cupu mai mbaru kole toe manga puar bon, weri latung agu ndesi taung. Landing de uwa weru ho'o ga toe manga geget koe cekoen te ciwal uma. Bo tae petani landing toe bae ciwal uma agu po'ong. Ngoeng ojek agu ngo pala one proyek kaut kudu gelang delek seng. Toe nganceng keta te olong paitn ciwal uma," nggitu ta de emad Pondik.

Eme hi Pondik wi kali ga toe danga senget liha tombo de eman. Sekut kin hangn agu tegi coga kole Indomie agu nda'uk one mai dea dolog tei de enden. "Tombo dite hitu ema, tombo danong. Dion kawe mose dami te uwa weru ho'o ga," rimba de Pondik agu eman cangga togep kaut Indomie wa mangkon. Eme emad Pondik wi kali ga jelet kaut le wale nggitu hi Pondik. (*)