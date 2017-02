Penggemar Penasaran Lagu Baru Selena Gomez

POS KUPANG.COM, JAKARTA - Selena Gomez membocorkan lagu barunya di Instagram, membuat penggemar penasaran.

Bintang pop tersebut mengunggah video hitam putih di Instagram Stories menampilkan close up wajahnya sambil bernyanyi dengan lagu barunya yang tengah diputar.

Billboard.com memperkirakan lagu tersebut merupakan lagu baru yang berjudul "It Ain't Me", yang terdaftar dalam organisasi perlindungan hak cipta musisi Amerika, American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) pada awal minggu ini, yang menampilkan DJ, produser dan musisi Kygo sebagai penulis lagu.

Hal itu seperti dibenarkan oleh Gomez. Dia mengunggah sebuah foto dengan menandai akun Kygo (@kygomusic) di dalamnya.

