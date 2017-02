Bagaimana Mengusir Rasa Gugup di Depan Umum Ala Alfito

POS KUPANG.COM, JAKARTA - Rasa tegang atau gugup bisa menghampiri siapa saja, tak terkecuali mereka yang sudah belasan tahun bekerja berhadapan dengan khalayak ramai, seperti presenter Alfito Deannova Gintings.

Dia mengatakan kala rasa gugup melanda cobalah berusaha mengendalikannya.

"Harus santai, kalau tegang, enggak bisa mengendalikan dirinya, jadi enggak beres pekerjaan. Tegang itu enggak ada gunanya. Kita harus tampil sebaik mungkin untuk publik. Jadi jangan berpikir tentang diri Anda. It's not about you, but about them (ini bukan tentang kamu, tetapi tentang mereka)," kata dia kepada ANTARA News di sela waktu kerjanya di Jakarta, Jumat (2/3).

"Kalau kita berpikir tentang kita, tingkat groginya enggak akan kelar-kelar," imbuh dia.

Selain itu, sambung Alfito, datang lebih awal untuk menangkap situasi, penonton dan medan "perang" bisa menjadi senjata yang akan memudahkan saat berbicara di depan umum.

"Sebelumnya, akan lebih memudahkan kalau datang lebih awal di lokasi, mengetahui medannya seperti apa. Bertemu para narasumber-narasumber untuk bertegur sapa terlebih dahulu, supaya memudahkan kita berkomunikasi," tutur dia. (ant)