KHHH Rayakan HUT ke-28 Kupang Hash Born to Run

POS KUPANG.COM, KUPANG- Hash House Harriers (KHHH) akan merayakan ulang tahun ke-28 pada 11 Februari 2017. Aneka kegiatan mulai dari hash hingga baksos akan digelar dalam kegiatan selama dua hari 11-12 Februari 2017.

Hal ini dikatakan Religious Advisor, Krissantus Fulbertus, Hash Master, Theo Widodo, Chris Liyanto didampingi Ketua Panitia, Sahadewa dan anggota panitia lainnya seperti Deddy Tanjung dan Atiek Liyanto di Kupang, Kamis (2/2/2017).

Sahadewa mengatakan, tema yang diambil dalam perayaan HUT kali ini adalah Born to Run. "Perayaan ulang tahun kali ini akan beda. Kami adakan dua hari dua malam. Pada hari pertama akan dilakukan hash seputaran wilayah Kampus Undana, Penfui, dan finish di Neo Hotel by Aston. Setelah itu dilanjutkan dengan down down finish di areal kolam renang Hotel Neo. Selanjutnya ada birthday party ala hash till down. Untuk kegiatan ini, semua peserta wajib ikut," kata Sahadewa.

Pada hari kedua, kata Sahadewa, akan diadakan ibadah ekumene HUT ke-28. Selanjutnya, semua peserta hash, akan mengikuti bakti sosial yang akan diadakan di salah satu desa di Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Di sana, selain baksos pemeriksaan kesehatan dan USG gratis untuk ibu hamil, juga akan diserahkan bantuan bagi warga kurang mampu.

"Sore hari, semua peserta wajib untuk berkumpul di lokasi down down start sexy beach hash run di area parkir Millenium Ballroom, Pasir Panjang," jelas Sahadewa.

Panindo Hash 2017

Terkait pelaksanaan Panindo Hash 2017 bulan September di Balikpapan, Kalimantan Timur, Theo Widodo mengatakan, KHHH akan mengirim paling sedikit 100 peserta. "Event ini akan diikuti sekitar 2.500 peserta. Kita akan full team di Balikpapan. Kita akan buat heboh di sana dengan berbagai atraksi tarian daerah dan lainnya," kata Theo.

Krisantus Fulbertus menambahkan, KHHH merupakan salah satu klub tertua di Indonesia. Ia mengatakan, pada pelarian 1.500 beberapa tahun lalu, KHHH pernah mengundang 32 klub dari seluruh Indonesia dan hasilnya sangat sukses.

"Untuk itu, KHHH akan mengajukan diri menjadi tuan Panindo Hash 2019. Kita sebagai salah satu klub tua, mampu untuk menjadi tuan rumah," ujarnya. (eko)