Artis Peran Baim Wong Korbankan Rambutnya untuk "Jakarta Undercover"

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Demi membawakan karakter Yoga, pria badung yang doyan hura-hura dalam film Jakarta Undercover, artis peran Baim Wong (35) mengorbankan rambutnya.

"Saya potong rambut yang belum pernah saya potong sebelumnya. Di bagian kiri di-skin, abis itu kanannya dipanjangin. Istilahnya itu alay," ujar Baim dalam kunjungan ke Redaksi Kompas.com, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Aneh merupakan kata yang muncul dalam pikirannya ketika untuk kali pertama melihat gaya rambutnya itu di cermin. Rasa percaya diri Baim langsung runtuh pada waktu itu.

"Aneh dan enggak percaya diri," kata pria kelahiran 27 April 1981 ini lalu tertawa kecil.

Demi mengembalikan kepercayaan diri Baim, beberapa kru film Jakarta Undercover ikut memotong rambut mereka menjadi seperti rambut Baim.

"Baim jadi badung banget, bad boy banget, dan akhirnya kami potong rambut gitu rame-rame. Sampai DOP (director of photography) potong rambut ala Baim, he he he," kisah Moammar Emka, penulis buku Jakarta Undercover, yang juga berkunjung ke kantor Redaksi Kompas.com.

Baim menambahkan mengubah gaya rambutnya atas saran sang sutradara, Fajar Nugros, dan beberapa lawan mainnya. Dari tes beradegan, Baim dianggap belum pas membawakan karakter Yoga.

"Temen-temen di situ juga ayo berubah. 'Coba deh diubah rambutnya, jadi ketika ngaca yang dilihat adalah Yoga, bukan Baim.' Itu sangat berpengaruh sih, jauh, jauh banget (perubahannya)," terang Baim.

Selain Baim, sederet artis peran lain terlibat dalam Jakarta Undercover. Mereka, antara lain, Oka Antara, Agus Kuncoro, Lukman Sardi, Tio Pakusadewo, Nikita Mirzani, Ganindra Bimo, Richard Kyle, dan Tiara Eve.

Film produksi Grafent Pictures dan Demi Istri Production itu akan diputar perdana pada 23 Februari 2017. (Kompas.Com)