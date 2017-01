Perjalanan Panjang Donald Trump, dari Bintang TV Menuju Gedung Putih

Orang yang sangat kaya ini juga tampil dalam film seperti Home Alone 2: Lost in New York ketika muncul di Hotel Plaza New York.

POS KUPANG.COM -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki sejarah panjang di layar kaca, termasuk pengalaman dibanting di atas matras dalam sebuah tayangan gulat.

Ketika Wali Kota New York Randall Winston, membutuhkan nasihat tentang penulisan memoarnya dalam serial komedi situasi Spin City, Donald Trump pun berada di sana.

Dalam kemunculan sebagai cameo dalam sebuah episode pada 1998, dia berjalan dengan angkuh ke dalam kantor wali kota.

Tanpa diminta, dia duduk di kursi dan mengklaim penulisan buku The Art of the Deal dan The Art of the Comeback, adalah pekerjaan mudah untuknya. "Hari pertama, sembilan bab," kata dia.

Dalam kemunculan sebagai cameo dalam serial The Nanny, Trump merupakan seorang pria yang membawa telepon genggam, tidak satu tetapi dua, pada tahun 1996.

Dalam The Fresh Prince of Bel-Air pada 1994, kemunculannya yang tiba-tiba di pintu masuk kediaman keluarga yang sederhana itu sampai membuat Carlton pingsan.

Karier televisi Trump juga pantas disoroti. Contohnya, sandiwara 'pengambilalihan paksa' dengan pemilik Worldwide Wrestling Entertainment Vince McMahon dalam pertandingan gulat televisi.

Sesi tersebut berakhir dengan pembantingan Trump ke atas matras. Trumppun bekerjasama dengan seorang pria kaya yang berusaha merayu Samantha dalam serial televisi Sex and the City.

Salah satu gambaran negatif yang langka dalam TV adalah memparodikan Trump dalam Sesame Street pada tahun 2005.

Semua itu terjadi sebelum Trump membuat dan membintangi serial The Apprentice pada tahun 2004.