Pendidikan Indonesia, Berkaca Dulu kepada India: Soal Skill Mereka Boleh Diadu

POS KUPANG.COM-Kunjungan bilateral ke India, 11-13 Desember 2016, merupakan yang pertama kali bagi Presiden Indonesia, Joko Widodo. Di bidang information technology (IT), India maju pesat, nomor dua setelah Amerika Serikat. Kunjungan Presiden Jokowi diharapkan membuka akses agar lebih banyak lagi mahasiswa Indonesia mempelajari IT di India. Seperti apa sistem pendidikan di India? Berikut laporan wartawan Pos Kupang, Benny Dasman, yang mengunjungi India, 15-19 November 2016 lalu.



MINISTERY of Human Rescource Development (MHRD) merupakan kementerian di India yang bertanggungjawab terhadap pengembangan sumber daya manusia di negara itu.

MHRD terdiri dari dua departemen. Pertama, Departement of School Education and Literacy. Departemen ini bertanggung jawab atas pendidikan dasar formal dan nonformal. Sasarannya adalah universalisasi pendidikan dasar (universalization of elementary education/UEE). Departemen ini bertujuan untuk mencapai akses universal dan pendaftaran (enrollment), retensi universal anak-anak berusia 14 tahun, serta meningkatkan substansi kualitas pendidikan guna memungkinkan semua anak memperoleh level.

Kedua, Departement of Higher Education. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Berwenang memberikan status akreditasi bagi Deemed University (universitas yang masih dipertimbangkan) sesuai keputusan dari University Grants Commission (UGC) dalam UU 1965 pasal 3.

UGC adalah salah satu institusi tertinggi dari Departement of Higher Education yang mengatur sistem pendidikan tinggi di India. Selain bertugas menjaga standar, memberi masukan kepada pemerintah dan membantu koordinasi antara pusat dan negara-negara bagian.

Pendidikan di India difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan akan generasi yang kuat melalui penciptaan dan penguatan jaringan kesejahteraan sosial dan pembangunan keahlian tenaga kerja menuju pertumbuhan yang iklusif. Sebanyak 672 juta rakyat India yang tergolong usia kerja adalah pada usia 15-64 tahun.

"Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di India ini sangat tinggi. Para pelajar tidak main-main di sekolah maupun di rumah. Anda lihat kalau malam hari, tak ada anak- anak muda atau pelajar tongkrong di pinggir jalan dan mabul-mabukan. Mereka sibuk mengasah diri dengan pelbagai keterampilan agar diserap pada pasaran kerja," ujar Mozes Tandung Lelating, Minister Counsellor, di Kantor KBRI New Delhi, Kamis (17/11/2016) lalu.

Dia menyebut tiga pilar yang mendasari kebijakan dan program pendidikan di India. Pertama, perluasan akses pendidikan. Kedua, persamaan layanan pendidikan bagi kelompok-kelompok minoritas. Ketiga, kualitas dan keunggulan.

India kini segera membangun sekitar 700-800 universitas baru menambahkan jumlah yang sudah ada yaitu 579 universitas dan institusi pendidikan tinggi. India telah meluncurkan apa yang dinamakan National Mission of Education through ICT (NMEICT) senilai Rs 5.000 croses (US$ 1 billion). NMEICT akan terhubung dengan 500 universitas dan 20.000 sekolah dan lembaga pendidikan di India.

Pada kurun waktu 1970-1980, Pemerintah India melalui MHRD meluncurkan satu progran bernama Non-Formal Education (NFE) untuk anak-anak berumur kelompok 6 hingga 14 tahun yang tidak dapat bergabung dalam sekolah reguler. Program ini mencakup anak-anak putus sekolah, sedang bekerja, di area yang tidak terdapat akses untuk sekolah dan sebagainya.

National Education Policy 1986 yang kemudian disempurnakan pada tahun 1992 merupakan satu dari beberapa langkah maju yang dilakukan melalui penyediaan pendidikan dasar dan rekomendasi atas pendidikan gratis dan wajib dalam rangka pemenuhan kualitas bagi seluruh anak pada usia 6-14 tahun.

Mozes tak menyangkal India mempunyai kekuatan di bidang information technology (IT). Maju sangat pesat, nomor dua setelah Amerika Serikat. Saat ini pun India sedang membangun sistem pendidikan jarak jauh yang lebih baik untuk menjangkau masyarakat usia sekolah di India.