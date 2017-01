Pesan Paus Fransiskus kepada Trump

Implikasinya pada Pengentasan Kemiskinan di NTT

Oleh Alexander B. Koroh

Alumnus Victoria University of Wellington

POS KUPANG.COM -Bila ditinjau dari perspektif filsafat (etika), Paus Fransiskus menurut penulis masuk dalam kategori virtuous person (manusia utama). Beliau dalam kematangan yang luar biasa dengan kualitas empati kelas wahid, serta ditudungi oleh pengetahuan dan kebajikan/hikmat yang menakjubkan secara konsisten selalu berusaha mewujudkan common good, kesejahteraan bagi semua termasuk kaum miskin dan terbuang.

Hal ini tampak pada pemikiran, tutur kata dan perbuatannya. Salah satunya terlihat jelas pada pidato Paus Fransiskus di depan Sidang Paripurna Kongres Amerika Serikat 25 September 2015, yang mendapat standing applause dari seluruh anggota kongres, para menteri dan Wapres AS Joe Biden; Barak Obama tak hadir karena ada tugas kenegaraan lainnya, kalaupun Obama hadir ia juga akan melakukan penghormatan yang sama melalui standing applause tadi.

Hadirin kagum atas keteguhan komitmen Paus terhadap pencapaian common good pada level dunia, yang menurutnya Amerika Serikat sebagai negara terkuat di dunia saat ini harus mengambil bagian dengan serius. Dan tentu saja AS yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan pencapaian kebahagiaan bagi semua sudah sepatutnya mendukung penuh apa yang disampaikan Paus Fransiskus.

Komitmen kuat

Itulah sebabnya Paus Fransiskus menjadi sangat prihatin ketika Donald John Trump hadir dengan tujuan besar membuat AS great again, dengan menjadikan Amerika yang pertama. Konsep ini menjadikan AS akan selalu mengutamakan dan melindungi kepentingannya dan tak ambil peduli dengan kepentingan negara lain. Karenanya dapat dikatakan dalam konstelasi tata dunia, AS akan mengambil berbagai kebijakan internasional yang eksklusif.

Hal ini tampak jelas dari keluarnya AS dari blok perdagangan bebas Trans Pacific Partnership yang selama ini telah menguntungkan Kanada, Australia, Jepang, Selandia Baru, Meksiko, Cile, Peru, Malaysia, Singapura, Brunei dan Vietnam. Padahal konteks global governance mengisyaratkan bahwa tata kelola politik dunia akan menjadi baik bila ada kolaborasi di antara negara-negara, dan berlangsung secara inklusif.

Oleh karena itu, tanggal 21 Januari 2017, sehari setelah pelantikan Trump sebagai Presiden AS, Paus Fransiskus menyampaikan pesannya yang sangat kuat kepada Presiden ke-45 AS ini untuk memberikan perhatian serius pada masalah kemiskinan dunia saat ini.

Hal ini terlihat jelas pada running text televisi internasional France 24 "Pope urges Trump to show concern for the poor and the outcast, and be guided by ethical values." Desakan Paus ini krusial karena bangsa sehebat AS akan menjadi tak bermakna bila hanya mementingkan kepentingan AS sambil tidak peduli pada kemiskinan dan kaum yang terbuang yang jumlahnya masih sangat besar di dunia saat ini. Jumlah terbesar kaum miskin dan terpinggirkan sebagian besar berada di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Mengutamakan kepentingan AS saja akan menjadikan AS bukan sebagai bangsa besar yang dewasa. Sebab nilai-nilai etika menandai kedewasaan suatu bangsa sebagai kemampuannya untuk memperhatikan kaum miskin dan lemah secara sungguh-sungguh.