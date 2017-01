Sejak Kapan Vivo Rilis V5 Plus di Indonesia ?

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Smartphone terbaru Vivo, V5 Plus, sudah resmi meluncur di India. Pertanyaan besarnya, kapan "saudara" dari V5 itu hadir di Indonesia?

Kenny Chandra, Product Manager Vivo Indonesia, masih enggan menyebutkan tanggal pasti peluncuran V5 Plus di Indonesia. Namun, dia membeberkan bahwa produk tersebut kemungkinan sudah akan hadir pada minggu pertama atau kedua Februari 2017.

Kenny masih bungkam soal harga V5 Plus di Indonesia. Di India sendiri, perangkat tersebut dibanderol seharga 410 dollar AS atau sekitar Rp 5,5 juta.

Kenny memberikan sedikit gambar tentang produk baru tersebut. Kepada awak media, Vivo menyatakan V5 Plus akan menjadi smartphone pertama di dunia yang memiliki dua kamera depan atau selfie. Perangkat sebelumnya, V5, hanya memiliki satu kamera depan.

"V5 Plus punya kamera depan utama beresolusi 20 megapiksel dan terdapat tambahan kamera sekunder beresolusi 8 megapiksel," ucap Product Manager Vivo, Kenny Chandra, kepada KompasTekno di Epicentrum, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

"Kamera utama juga dilengkapi dengan sensor IMX376 sehingga foto selfie lebih tajam dan warna yang dihasilkan lebih alami," ujar Kenny.



Pada ponsel pintar dengan single camera, pengguna punya pilihan terbatas saat menentukan fokus, yaitu menjepret objek atau background-nya saja. Nah, teknologi dual front camera pada V5 Plus memungkinkan kamera menangkap fokus di semua sisi, latar belakang sekaligus objek.



Lebih dari itu, V5 Plus juga dilengkapi dengan bokeh mode. Pengguna dapat memberi efek blur atau kabur pada latar belakang foto selfie. Tingkat kekaburan gambar pun dapat diatur sesuai selera.



Bokeh dapat pula digunakan setelah foto selfie diambil. Bahkan, berkat teknologi dual front camera, fokus pada foto selfie bisa diatur ulang. Mengubah gambar menjadi berfokus pada latar pemandangan ketimbang wajah, misalnya.

Spesifikasi



Selain peningkatan dari segi teknologi kamera, Kenny menyebutkan penambahan fitur lain pada V5 Plus. Memori internalnya meningkat menjadi 64 GB, dari generasi sebelumnya yang memiliki kapasitas 32 GB.



Namun, tak seperti pendahulunya, V5 Plus tidak dilengkapi dengan slot memori eksternal sehingga tidak memungkinkan untuk menambah kapasitas. Meski demikian, Kenny menyatakan hal ini seharusnya tidak menjadi kendala.



"Kami kira kapasitas 64 GB sudah mencukupi, tapi jika ternyata tidak cukup, pengguna dapat memanfaatkan USB on the go," ucap dia.



Penambahan juga dilakukan pada resolusi layar yang tadinya masih HD 720p menjadi 1920 x1080. Meski demikian,ukuran layar V5 Plus sama dengan V5, yaitu 5,5 inci. Selain itu, kapasitas baterai mengalami kenaikan pula dari 3.000 mAh menjadi 3.160 mAh.

Di balik tubuh ponsel yang terbuat dari cangkang aluminium ini tertanam prosesor Snapdragon 625 yang dipasangkan dengan RAM berkapasitas 4 GB.

Di luar dari fitur yang lebih ketimbang pendahulunya tersebut, ternyata V5 Plus masih menarget pasar sama. V5 dan V5 Plus sama-sama didesain untuk membidik penggemar selfie di Indonesia.



"Riset kami menemukan bahwa tren pasar untuk smartphone selfie masih besar di Indonesia. Kami berharap teknologi dual front camera ini dapat membuat kami jadi yang terdepan di segmen ini," ucap Kenny. (Kompas.Com)