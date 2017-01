Film "La La Land" Dapat 14 Nominasi Oscar 2017

POS KUPANG.COM -- Film La La Land merajai nominasi Academy Awards 2017, yang diumumkan pada Selasa (24/1/2017).

Film yang dibintangi Emma Stone dan Ryan Gosling itu mendapat 14 nominasi. Di antaranya untuk film dan sutradara terbaik, serta pemeran utama pria dan wanita terbaik.

Nominasi diumumkan oleh pemenang Oscar Brie Larson dan Jennifer Hudson, serta artis peran yang pernah menjadi nomine seperti Ken Watanabe dan Terence Howard.

Malam puncak Academy Awards akan digelar di Los Angeles pada 26 Februari 2017. Acara itu akan dipandu oleh Jimmy Kimmel.

Berikut ini daftar nominasi Academy Awards 2017:

Best Picture

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester By the Sea

Moonlight

Best Directing

Denis Villeneuve, Arrival

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Damien Chazelle, La La Land

Kenneth Lonergan, Manchester By the Sea

Barry Jenkins, Moonlight

Best Actor

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Fences

Best Actress

Isabelle Huppert, Elle

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie

Emma Stone, La La Land

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Best Supporting Actor

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or High Water

Lucas Hedges, Manchester by the Sea

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals