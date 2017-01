Rain dan Kim Tae Hee Lanjutkan Bulan Madu ke Sumbawa

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Pasangan artis idola asal Korea Selatan Rain (34) dan aktris Kim Tae Hee (37) ternyata tak berlama-lama menikmati bulan madu di Bali.

Setiba di Pulau Dewata pada Senin (23/1/2017) dini hari kemarin, sore harinya mereka bertolak ke Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Ini terlihat dalam video kedatangan mereka di bandara Sumbawa yang beredar di media sosial.

Kim mengenakan terusan panjang biru tua tanpa lengan, ia berjalan keluar sambil menutupi wajahnya dengan topi putih.

Rain menyusul dengan mengenakan celana pendek, singlet hitam, topi, dan kacamata hitam.

Terdengar sorakan 'oppa' ketika Rain masuk ke dalam mobil putih yang menanti mereka di depan pintu keluar.

Dari posting pemilik akun Instagram @ariyantiyen, Rain dan Kim dikabarkan menuju ke Amanwana Resort di Pulau Moyo, Sumbawa Barat.

"This rain afternoon, newly wed @rain_oppa n @kimtaeheeonly will landing in Sumbawa airport and going to @amanwana_resort. We through the rain to reach airport and waiting them about 15 minutes. We just got a short video without any interaction," tulis akun tersebut, Selasa (24/1/2017).

Kim dan Rain melangsung pernikahan secara tertutup di katedral Gahoe-dong, Jongjo, Seoul, Kamis (19/1/2017) lalu, pukul 14.00 waktu setempat.

Total hanya sekitar 100 kerabat keluarga dan sahabat yang ia menyaksikan keduanya mengucap janji suci.

Di antaranya, penyanyi Psy, Park Joon Hyung "g.o.d", aktor Ahn Sung Ki, serta Kepala agensi JYP Entertainment sekaligus mantan boss Rain, Park Jin Young. (Kompas.Com)